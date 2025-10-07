ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:28, 07 - قازان 2025 | GMT +5

    وزبەكستان قاتارعا قارسى ويىن كەزىندە ەرەجە بۇزعانى ءۇشىن 340 مىڭ دوللار تولەيدى

    استانا. KAZINFORM - ازيا فۋتبول كونفەدەراتسياسى (ا ف ك) 10-ماۋسىم كۇنى تاشكەنتتە وتكەن قاتارعا قارسى 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنا ىرىكتەۋ ماتچى كەزىندە بىرنەشە رەت ءتارتىپ بۇزعانى ءۇشىن وزبەكستان فۋتبول قاۋىمداستىعىنا (ءو ف ق) 340 مىڭ دوللار كولەمىندە ايىپپۇل سالدى.

    ا
    Фото: Мақсат Шағырбаев/ Kazinform

    ا ف ك تارتىپتىك كوميتەتىنىڭ شەشىمىنە سايكەس وزبەكستان فۋتبول قاۋىمداستىعى ماتچتىڭ جابىلۋ سالتاناتىن ا ف ك- مەن كەلىسپەي ۇيىمداستىرعان.

    ءو ف ق سونىمەن قاتار ا ف ك مەن ونىڭ سەرىكتەستەرىنىڭ ماركەتينگتىك قۇقىقتارىنىڭ قورعالۋىن قامتاماسىز ەتە المادى، بۇل ۇيىمداستىرۋشىلار ماقۇلداماعان برەندتەردى جاسىرىن ىلگەرىلەتۋ - «امبۋش ماركەتينگكە» اكەلدى. بۇل رەتسيديۆ كەزەڭىندە ءتارتىپتى ەكىنشى رەت بۇزۋ جاعدايى.

    بۇدان باسقا، قاۋىمداستىق باسپا ءسوز كونفەرەنسيالارى مەن سۇحباتتار سياقتى رەسمي ءىس-شارالاردى وتكىزۋگە ءتيىستى كومەك كورسەتكەن جوق، شەشىمدە بۇل جاعداي دا ەسكەرىلدى.

    ايىپپۇل ەكى بولەك بۇزۋشىلىق ءۇشىن ەكى بولىككە ءبولىندى — 300 مىڭ جانە 400 مىڭ دوللار.

    ا ف ك شەشىمىندە «امبۋش-ماركەتينگ» ۇعىمى دەپ فۋتبولشىلاردى ماراپاتتاۋ كەزىندە BYD اۆتوكولىكتەرىنىڭ تىكەلەي ستاديون الاڭىنا قويىلىپ، سول جەردە سىيلىق رەتىندە تابىستالۋى تۇسىندىرىلەدى.

    وسىعان دەيىن وزبەكستاندا شەتەلدىكتەرگە ءۇي الۋ ءۇشىن سالىق جەڭىلدىكتەرى بەرىلەتىنى ايتىلدى.

    تەگ:
    سپورت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار