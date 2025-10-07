وزبەكستان قاتارعا قارسى ويىن كەزىندە ەرەجە بۇزعانى ءۇشىن 340 مىڭ دوللار تولەيدى
استانا. KAZINFORM - ازيا فۋتبول كونفەدەراتسياسى (ا ف ك) 10-ماۋسىم كۇنى تاشكەنتتە وتكەن قاتارعا قارسى 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنا ىرىكتەۋ ماتچى كەزىندە بىرنەشە رەت ءتارتىپ بۇزعانى ءۇشىن وزبەكستان فۋتبول قاۋىمداستىعىنا (ءو ف ق) 340 مىڭ دوللار كولەمىندە ايىپپۇل سالدى.
ا ف ك تارتىپتىك كوميتەتىنىڭ شەشىمىنە سايكەس وزبەكستان فۋتبول قاۋىمداستىعى ماتچتىڭ جابىلۋ سالتاناتىن ا ف ك- مەن كەلىسپەي ۇيىمداستىرعان.
ءو ف ق سونىمەن قاتار ا ف ك مەن ونىڭ سەرىكتەستەرىنىڭ ماركەتينگتىك قۇقىقتارىنىڭ قورعالۋىن قامتاماسىز ەتە المادى، بۇل ۇيىمداستىرۋشىلار ماقۇلداماعان برەندتەردى جاسىرىن ىلگەرىلەتۋ - «امبۋش ماركەتينگكە» اكەلدى. بۇل رەتسيديۆ كەزەڭىندە ءتارتىپتى ەكىنشى رەت بۇزۋ جاعدايى.
بۇدان باسقا، قاۋىمداستىق باسپا ءسوز كونفەرەنسيالارى مەن سۇحباتتار سياقتى رەسمي ءىس-شارالاردى وتكىزۋگە ءتيىستى كومەك كورسەتكەن جوق، شەشىمدە بۇل جاعداي دا ەسكەرىلدى.
ايىپپۇل ەكى بولەك بۇزۋشىلىق ءۇشىن ەكى بولىككە ءبولىندى — 300 مىڭ جانە 400 مىڭ دوللار.
ا ف ك شەشىمىندە «امبۋش-ماركەتينگ» ۇعىمى دەپ فۋتبولشىلاردى ماراپاتتاۋ كەزىندە BYD اۆتوكولىكتەرىنىڭ تىكەلەي ستاديون الاڭىنا قويىلىپ، سول جەردە سىيلىق رەتىندە تابىستالۋى تۇسىندىرىلەدى.
