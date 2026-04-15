وزبەكستان مەن ءۇندىستان بىرلەسكەن اسكەري وقۋ-جاتتىعۋ وتكىزىپ جاتىر
تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستاننىڭ نامانعان وبلىسىنداعى «گۋرۋمساراي» پوليگونىندا ەكى ەلدىڭ بىرلەسكەن اسكەري وقۋ-جاتتىعۋى باستالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 120 عا جۋىق اسكەري قىزمەتشى قاتىسىپ جاتقان وقۋ-جاتتىعۋ 25-ساۋىرگە دەيىن جالعاسادى. ونىڭ باستى ماقساتى - اسكەري ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ جانە تاۋلى جەرلەردە وپەراتسيالار جۇرگىزۋ ماشىقتارىن شىڭداۋ.
وقۋ-جاتتىعۋ بارىسىندا ارەكەتتەردى بىرلەسىپ جوسپارلاۋ، تاكتيكالىق ءىس-قيمىل جانە ارنايى قارۋ-جاراقتى قولدانۋدىڭ نەگىزگى داعدىلارىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلادى.
- «دوستىق-2026» جاتتىعۋلارى بىرلەسكەن وپەراتسيالاردى جۇرگىزۋ بويىنشا تاجىريبە الماسۋعا جانە كوماندالىق ۇيلەستىرۋدى نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونداي-اق، بۇل ەكىجاقتى قورعانىس ىنتىماقتاستىعىن دامىتۋعا نەگىز بولادى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ حابارلاماسىندا.
ەسكە سالايىق، بىلتىر قازاندا وزبەكستانداعى «كاتتاكۋرگان» پوليگونىندا قازاقستان، تاجىكستان، ازەربايجان جانە قىرعىزستان قورعانىس كۇشتەرىنىڭ «بىرلىك-2025» اسكەري وقۋ-جاتتىعۋى وتكەن ەدى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، يلحام اليەۆ 2026-جىلى ازەربايجاندا ت م ۇ ەلدەرىنىڭ اسكەري جاتتىعۋلارىن وتكىزۋدى ۇسىنعان ەدى.