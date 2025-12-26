وزبەكستان كوسموسقا ءوز عارىشكەرىن جىبەرۋ ءۇشىن دايىندىققا كىرىسىپ جاتىر
تاشكەنت. KAZINFORM - رەسمي تاشكەنت تۇڭعىش وزبەك عارىشكەرىن كوسموسقا جىبەرۋگە دايىندالىپ جاتىر. مۇنى جىل قورىتىندىسى بويىنشا حالىققا جانە پارلامەنتكە ارناعان جولداۋىندا كورشىلەس ەلدىڭ پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
- بۇگىن مەن تاعى ءبىر ماڭىزدى جاڭالىقپەن بولىسكىم كەلەدى. تاۋەلسىز وزبەكستان تاريحىندا العاش رەت ءبىز عارىشقا جاساندى سپۋتنيك جانە تۇڭعىش وزبەك عارىشكەرىن، ەلىمىزدىڭ ازاماتىن ۇشىرۋ بويىنشا جۇمىستاردى باستادىق. بۇل جاڭا وزبەكستاننىڭ عىلىمي-تەحنيكالىق ىلگەرىلەۋىنە سەرپىن بەرەدى جانە تۇتاس ۇلتىمىزدىڭ دامۋىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەدى دەپ سەنەمىن، - دەپ ءمالىم ەتتى شاۆكات ميرزيەيەۆ.
وزبەكستان باسشىسى بۇل ماقساتقا قول جەتكىزۋ ءۇشىن IT سالاسىن ودان ءارى دامىتا ءتۇسۋ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز IT قىزمەت ەكسپورتىن 2030-جىلعا قاراي 5 ميلليارد دوللارعا جەتكىزەمىز. كەلەسى جىلى تاشكەنت، بۇحارا، فەرعانا جانە تاشكەنت وبلىستارىندا 4 دەرەكتەر ورتالىعى، 2 سۋپەركومپيۋتەر جانە جاساندى ينتەللەكت زەرتحانالارى ىسكە قوسىلادى. تيىسىنشە، ءبىز مەديتسينا، كولىك، اۋىل شارۋاشىلىعى، گەولوگيا جانە قوعامدىق قاۋىپسىزدىك سياقتى ماڭىزدى سالالاردا 100 دەن استام جاساندى ينتەللەكت جوباسىنن جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك الامىز، - دەدى شاۆكات ميرزيەيەۆ.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن كوسموسقا تاعى ءبىر قازاق عارىشكەرىن جىبەرۋدىڭ شارتتارى پىسىقتالىپ جاتقانىن جازىپ ەدىك.
قوسا كەتسەك، 2026-جىلى وزبەكستان مەن قىتاي عارىشقا جەردى قاشىقتىقتان زوندتايتىن سپۋتنيك ۇشىرۋدى جوسپارلاپ وتىر.