وزبەكستان بيلىگى تاكسيستتى قورلاۋ ءىسى بويىنشا رەسەيگە نوتا جولدادى
وزبەكستاننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى رەسەي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنە نوتا جولداپ، وزبەكستان ازاماتىن «ورىستاردىڭ قۇلى» دەپ اتاعان ەر ادامنىڭ جەكە باسىن انىقتاپ، وعان قاتىستى زاڭدى شارا قولدانۋدى سۇرادى. بۇل وقيعا وزبەكستاندا قوعامدىق رەزونانس تۋدىردى، دەپ حابارلايدى Tizgin.kz.
وزبەكستان سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى رەسمي وكىلى احرور بۋرحانوۆتىڭ ايتۋىنشا، وزبەكستاننىڭ س ءى م-ى «الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن ب ا ق-تا تارالاتىن اقپاراتتى تۇراقتى تۇردە باقىلاپ وتىرادى» جانە وسىنداي وقيعالار تىركەلگەن جاعدايدا شەتەلدەردىڭ قۇزىرلى ورگاندارىمەن بىرلەسىپ ارەكەت ەتەدى.
«تامىز ايىندا ۇلكەن قوعامدىق رەزونانس تۋدىرعان وقيعا بويىنشا تەكسەرۋ جۇرگىزىلۋدە. وسىعان بايلانىستى رەسەي س ءى م- ىنە ۆيدەوداعى ادامنىڭ كىم ەكەنىن انىقتاپ، زاڭ اياسىندا شارا قابىلداۋ ءۇشىن رەسمي نوتا جولداندى»، - دەدى بۋرحانوۆ.
سونداي-اق ول وزبەكستاندىق ازاماتتار قاي ەلدە جۇرسە دە، مەملەكەتىنىڭ قورعاۋىندا بولاتىنىن ەسكە سالدى.
ايتا كەتەيىك، 27-تامىزدا «TRT نا رۋسسكوم» Telegram-ارناسى ماسكەۋ ماڭىنداعى حيمكي قالاسىندا تۇسىرىلگەن ۆيدەونى جاريالادى. كادرلاردا ەر ادام تاكسيستكە ايقايلاپ، بالاعاتتاپ: «سەن قۇلسىڭ، ورىستاردىڭ قۇلىسىڭ! وزبەكستاندا وزىڭە ەشتەڭە تابا المادىڭ - بىزگە كەلدىڭ. سەن ءوز ۇيىڭدە ەمەسسىڭ، جۇمىس ىستەۋگە كەلدىڭ - وندا جۇمىس ىستەي بەر!» دەپ، ءسوزىن بىلاپىت سوزدەر ايتادى.
تاكسيست سابىر ساقتاپ، ەر ادامدى بالاعاتتاۋدى توقتاتۋعا شاقىرادى، كەيىن كولىگىنە وتىرىپ، كەتىپ قالادى. كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، جانجال تاكسيدىڭ قىسقا ۋاقىتقا قوقىس كولىگىن وتكىزۋ ءۇشىن تار كوشەدە اۋلانىڭ كىرەبەرىسىن جاۋىپ قالعانىنان شىققان.