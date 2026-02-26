وزبەكستان اۋعانستاندا مۇناي مەن گاز كەندەرىن بارلاۋعا كىرىستى
تاشكەنت. KAZINFORM - اۋعانستاندا «Uzbek Overseas Geology Company» كومپانياسىنىڭ گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارى باستالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
وزبەكستان تاۋ-كەن ونەركاسىبى جانە گەولوگيا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بارلاۋ جۇمىستارى مۋحامماد-جانداگار، شامار جانە احمادوبود ايماقتارىندا جۇرگىزىلەدى.
- بالح پروۆينتسياسى باسشىسىنىڭ ەكونوميكالىق ماسەلەلەر جونىندەگى ورىنباسارى ماۆلاۆي نۋرۋل حودي ابۋ يدريس پەن كومپانيانىڭ باس ديرەكتورى حاييتبوي ومونوۆتىڭ قاتىسۋىمەن گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىن باستاۋ سالتاناتى ءوتتى. كومپانيا اۋعان تاراپىمەن كەلىسسوز جۇرگىزىپ، ءتيىستى ليتسەنزيا الدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆودان.
ەسكە سالايىق، بيىل قاڭتاردا وزبەكستاندا اۋعانستان التىنىن وڭدەۋ باستالدى.
قوسا كەتسەك، تاياۋدا اۋعانستاندا 500 دەن استام مۋزىكالىق اسپاپتى ورتەپ جىبەرگەنىن ەدىك.