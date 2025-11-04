وزبەكستان ا ق ش ازاماتتارى ءۇشىن ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزەدى
تاشكەنت. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ وزبەكستان ا ق ش ازاماتتارى ءۇشىن 30 كۇندىك ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
UzA اقپارات اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 3-قاراشادا وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ ءتيىستى جارلىققا قول قويدى. بۇل شەشىم ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق، مادەني جانە گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى نىعايتۋ ماقساتىندا قابىلداندى.
ناقتىلاي كەتەيىك، 2021-جىلدان بەرى تەك 55 جاستان اسقان ا ق ش ازاماتتارىنا وزبەكستانعا ۆيزاسىز ساياحاتتاپ كەلۋگە رۇقسات بەرىلگەن بولاتىن.
ەسكە سالساق، وزبەكستان مەن قىتاي اراسىندا ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزۋگە باعىتتالعان كەلىسىم بيىل ماۋسىمدا كۇشىنە ەنگەن بولاتىن. سونداي-اق، بيىل قاڭتار-تامىز ايلارى ارالىعىندا 5 مىڭنان استام قازاقستاندىق وزبەكستاندا ەم العان.