    21:58, 04 - قاراشا 2025 | GMT +5

    وزبەكستان ا ق ش ازاماتتارى ءۇشىن ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزەدى

    تاشكەنت. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ وزبەكستان ا ق ش ازاماتتارى ءۇشىن 30 كۇندىك ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Өзбекстан АҚШ азаматтары үшін визасыз режим енгізеді
    Фото: Kazinform

    UzA اقپارات اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 3-قاراشادا وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ ءتيىستى جارلىققا قول قويدى. بۇل شەشىم ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق، مادەني جانە گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى نىعايتۋ ماقساتىندا قابىلداندى.

    ناقتىلاي كەتەيىك، 2021-جىلدان بەرى تەك 55 جاستان اسقان ا ق ش ازاماتتارىنا وزبەكستانعا ۆيزاسىز ساياحاتتاپ كەلۋگە رۇقسات بەرىلگەن بولاتىن.

    ەسكە سالساق، وزبەكستان مەن قىتاي اراسىندا ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزۋگە باعىتتالعان كەلىسىم بيىل ماۋسىمدا كۇشىنە ەنگەن بولاتىن. سونداي-اق، بيىل قاڭتار-تامىز ايلارى ارالىعىندا 5 مىڭنان استام قازاقستاندىق وزبەكستاندا ەم العان.

    Күнсұлтан Отарбай
    سوڭعى جاڭالىقتار