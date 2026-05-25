وزبەكستانداعى گۇل فەستيۆالى گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەندى
استانا. KAZINFORM - نامانگاندا وتكەن 65-حالىقارالىق گۇل فەستيۆالىندە ءبىر ايدا ەگىلگەن گۇلدەر سانى بويىنشا الەمدىك رەكورد ورناتىلدى.
گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابى سايتى جاريالاعان اقپاراتقا سايكەس، فەستيۆال ءۇشىن ارنايى 29,4 ميلليوننان استام وسىمدىك قولمەن ەگىلەدى، تالاپ بويىنشا 1 ميلليون گۇل ەگىلۋى ءتيىس بولعان. وسىلايشا، نامانگان «ءبىر ايدا بىرلەسىپ ەگىلگەن ەڭ كوپ گۇل سانى» بويىنشا گيننەستىڭ الەمدىك رەكوردىن ورناتتى.
نامانگان وبلىستىق اكىمشىلىگى 20-ساۋىردەن 20-مامىرعا دەيىن 65- حالىقارالىق گۇل فەستيۆالى اياسىندا نامانگاندا ءبىر ايلىق گۇل وتىرعىزۋ ناۋقانىن وتكىزدى.
ماقسات قالانىڭ گۇل ءوسىرۋ ءداستۇرىن جاڭعىرتىپ، قوعامدىق جاسىل كەڭىستىكتەردى جاقسارتۋ بولدى.
گۇل فەستيۆالى 24 مامىردان 12 شىلدەگە دەيىن وتەدى. ۇيىمداستىرۋشىلار وعان شامامەن 5 ميلليون ادام قاتىساتىنىن ايتتى. فەستيۆال اياسىندا عىلىمي كونفەرەنتسيالار، فورۋمدار، جارمەڭكەلەر، كونسەرتتەر جانە درون شوۋلارى سياقتى شامامەن 150 ءىس-شارا وتەدى.
بۇعان دەيىن تاشكەنتتەگى يسلام وركەنيەتى ورتالىعى گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەنگەن بولاتىن.