KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    وزبەكستاندا جۇرگىزىلگەن حالىق ساناعىنىڭ الدىن-الا ناتيجەسى جاريالاندى

    تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستاننىڭ ۇلتتىق ستاتيستيكا كوميتەتى 37 جىلدان كەيىن جۇرگىزىلگەن حالىق ساناعىنىڭ الدىن الا قورىتىندىسىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    ا
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

    ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىندە ەل حالقىنىڭ سانى 39047321 ادام، بۇل 1989-جىلى وتكىزىلگەن ساناقتان ەكى ەسە كوپ. ساناق پرەزيدەنت شاۆكات ميرزيەيەۆتىڭ جارلىعىنا سايكەس جۇرگىزىلدى جانە ول ەلدىڭ دەموگرافيالىق جانە الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق مالىمەتتەر بازاسىن قۇرۋعا باعىتتالدى.

    كوميتەتتىڭ دەرەگىنشە، ەل حالقىنىڭ 89,4 پايىزى - وزبەكتەر، 3,3 پايىزى - تاجىكتەر، 2,2 پايىزى - قاراقالپاقتار، 1,8 پايىزى - قازاقتار، 1,6 پايىزى - ورىستار، 0,6 پايىزى - قىرعىزدار جانە 0,5 پايىزى تۇركىمەندەر. تۇرعىنداردىڭ %91,3 انا ءتىلى رەتىندە وزبەك ءتىلىن كورسەتكەن.

    ەسكە سالايىق، وزبەكستاندا حالىق ساناعى 1989-جىلدان بەرى جۇرگىزىلمەگەن. پاندەمياعا بايلانىستى ول 2022-جىلدان 2023-جىلدىڭ قاراشاسىنا اۋىستىرىلدى، كەيىن 2026-2027-جىلدارعا شەگەرىلدى.

    بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، حالىق ساناعىنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى 15-31-قاڭتار ارالىعىندا جۇرگىزىلدى. ال ەكىنشى كەزەڭى بيىل 4-28-اقپاندا ءوتتى. بۇل پروتسەسس ەكى ءادىس ارقىلى جۇزەگە ۇيىمداستىرىلدى: ءبىرى - دەرەكتەردى ونلاين جيناقتاۋ، ەكىنشىسى - ءۇي ارالاۋ.

    الەم
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور