وزبەكستاندا جۇرگىزىلگەن حالىق ساناعىنىڭ الدىن-الا ناتيجەسى جاريالاندى
تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستاننىڭ ۇلتتىق ستاتيستيكا كوميتەتى 37 جىلدان كەيىن جۇرگىزىلگەن حالىق ساناعىنىڭ الدىن الا قورىتىندىسىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىندە ەل حالقىنىڭ سانى 39047321 ادام، بۇل 1989-جىلى وتكىزىلگەن ساناقتان ەكى ەسە كوپ. ساناق پرەزيدەنت شاۆكات ميرزيەيەۆتىڭ جارلىعىنا سايكەس جۇرگىزىلدى جانە ول ەلدىڭ دەموگرافيالىق جانە الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق مالىمەتتەر بازاسىن قۇرۋعا باعىتتالدى.
كوميتەتتىڭ دەرەگىنشە، ەل حالقىنىڭ 89,4 پايىزى - وزبەكتەر، 3,3 پايىزى - تاجىكتەر، 2,2 پايىزى - قاراقالپاقتار، 1,8 پايىزى - قازاقتار، 1,6 پايىزى - ورىستار، 0,6 پايىزى - قىرعىزدار جانە 0,5 پايىزى تۇركىمەندەر. تۇرعىنداردىڭ %91,3 انا ءتىلى رەتىندە وزبەك ءتىلىن كورسەتكەن.
ەسكە سالايىق، وزبەكستاندا حالىق ساناعى 1989-جىلدان بەرى جۇرگىزىلمەگەن. پاندەمياعا بايلانىستى ول 2022-جىلدان 2023-جىلدىڭ قاراشاسىنا اۋىستىرىلدى، كەيىن 2026-2027-جىلدارعا شەگەرىلدى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، حالىق ساناعىنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى 15-31-قاڭتار ارالىعىندا جۇرگىزىلدى. ال ەكىنشى كەزەڭى بيىل 4-28-اقپاندا ءوتتى. بۇل پروتسەسس ەكى ءادىس ارقىلى جۇزەگە ۇيىمداستىرىلدى: ءبىرى - دەرەكتەردى ونلاين جيناقتاۋ، ەكىنشىسى - ءۇي ارالاۋ.