ءبىر پەرزەنتحانانىڭ 17 اكۋشەرى ءبىر مەزگىلدە جۇكتى بولدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش-تىڭ وگايو شتاتىنداعى پەرزەنتحانالاردىڭ بىرىندە جۇمىس ىستەيتىن 17 اكۋشەردىڭ ءبىر مەزگىلدە جۇكتى بولۋى كوپشىلىكتىڭ نازارىن اۋداردى. الەۋمەتتىك جەلىدە تاراعان سۋرەت قىزۋ تالقىلانىپ، اۋرۋحانا ءوز رەكوردىن جاڭارتتى.
بۇل تۋرالى Stan.kz اقپارات اگەنتتىگى The Mirror.com پورتالىنا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
ا ق ش-تىڭ وگايو شتاتىنداعى Miami Valley Hospital پەرزەنتحاناسىنىڭ بوساندىرۋ بولىمىندە جۇمىس ىستەيتىن 17 اكۋشەر ءبىر ۋاقىتتا جۇكتى بولدى.
وسىلايشا اۋرۋحانا 2019 -جىلى تىركەلگەن ءوز رەكوردىن جاڭارتتى. ول كەزدە وسى ءبولىمنىڭ 11 قىزمەتكەرى ءبىر مەزگىلدە ءسابي كۇتىپ جۇرگەن ەدى. اۋرۋحانا جاريالاعان فوتودا بىردەي مەديتسينالىق كيىم كيگەن بولاشاق انالار بىرگە سۋرەتكە تۇسكەن. ولاردىڭ جۇكتىلىك مەرزىمى 12 اپتادان 35 اپتاعا دەيىن. سۋرەت الەۋمەتتىك جەلىدە كەڭىنەن تاراپ، كوپشىلىكتىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىردى.
اكۋشەرلەردىڭ اراسىندا العاش رەت انا اتانعالى جۇرگەندەر دە، ەكىنشى نەمەسە كەيىنگى ءسابيىن كۇتىپ جۇرگەندەر دە بار. ولار مۇنداي سايكەستىكتىڭ ءبىر-ءبىرىن جاقىنداستىرىپ، جۇكتىلىك كەزەڭىن بىرگە وتكىزۋدىڭ ەرەكشە اسەر سىيلاعانىن ايتادى. كەيبىرى ءتىپتى ارىپتەستەرىنىڭ بوسانۋىنا وزدەرى كومەكتەسۋدى جوسپارلاپ وتىر.
«بۇل ءبىز ءۇشىن كۇتپەگەن جاعداي بولدى. ءبىراق ءبارىمىز وسى كەزەڭدى بىرگە وتكەرىپ جاتقانىمىزعا قۋانىشتىمىز. ءبىر-ءبىرىمىزدى جاقسى تۇسىنەمىز ءارى بارىنشا قولداپ ءجۇرمىز»، - دەدى اكۋشەرلەردىڭ ءبىرى.
جەلى قولدانۋشىلارى بولسا، بارلىق قىزمەتكەردىڭ ءبىر ۋاقىتتا دەكرەت دەمالىسىنا شىعۋى اۋرۋحانادا مامان تاپشىلىعىن تۋعىزباي ما دەگەن ساۋال قويعان.
الايدا اۋرۋحانا باسشىلىعى بۇعان الاڭداۋعا نەگىز جوق ەكەنىن مالىمدەدى. بوساندىرۋ بولىمىندە 200 گە جۋىق مەدبيكە جۇمىس ىستەيدى. سونىمەن قاتار قاجەت بولعان جاعدايدا قوسىمشا اۋىسىمعا شىعاتىن جانە تولىق ەمەس جۇمىس كۇنىندە ەڭبەك ەتەتىن قىزمەتكەرلەر دە بار.
اۋرۋحانا وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي جاعداي وتە سيرەك كەزدەسكەنىمەن، جاي عانا ەرەكشە سايكەستىك. قازىر بولاشاق انالاردىڭ ءبارى ءوز مىندەتتەرىن اتقارىپ ءجۇر، ال الداعى ايلاردا كەزەك-كەزەگىمەن دەكرەت دەمالىسىنا شىعادى.