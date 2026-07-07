وزبەكستاندا بەسەم دۇنيەگە كەلدى
تاشكەنت. قازاقپارات - 6-شىلدەدە وزبەكستاننىڭ ءاندىجان قالاسىنداعى № 2 پەرزەنتحانادا بەسەم دۇنيەگە كەلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، كەشە ءاندىجان قالاسىنداعى «قايراعوچتوش» ماحاللاسىنىڭ تۇرعىنى نارگيز بەكجونوۆا پەرزەنتحاناعا جاتقىزىلىپ، وعان كەسىر تىلىگى جاسالدى.
بوسانۋ بىلىكتى اكۋشەر-گينەكولوگ، نەوناتولوگ جانە رەانيماتولوگتاردىڭ باقىلاۋىمەن ءساتتى ءوتتى. سابيلەردىڭ ۇشەۋى - قىز، ەكەۋى - ۇل.
كەيىن انا مەن سابيلەر انا مەن بالا دەنساۋلىعىن قورعاۋ رەسپۋبليكالىق مامانداندىرىلعان عىلىمي-پراكتيكالىق مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ ءاندىجان وبلىستىق فيليالىنا اۋىستىرىلدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا سابيلەر مەن اناسىنىڭ دەنساۋلىعى جاقسى. ولار بىلىكتى مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ باقىلاۋىندا،- دەلىنگەن ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، تاياۋدا قىتايدىڭ ۋحان قالاسىنداعى پەرزەنتحانالاردىڭ بىرىندە 24 جاستاعى ديلحۋمار مامەتجان ومىرگە بەسەم اكەلگەنىن جازىپ ەدىك.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، بىلتىر تاشكەنتتە تورتەم دۇنيەگە كەلدى.