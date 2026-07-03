وزبەكستاندا گاز، كومىر جانە مۇناي ءوندىرىسى تومەندەدى
تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستاندا قاڭتار- مامىر ارالىعىندا تابيعي گاز، مۇناي جانە كومىر ءوندىرىسى تومەندەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
وزبەكستان ۇلتتىق ستاتيستيكا كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، جىل باسىنان بەرى وزبەكستاندا 15,8 ميلليارد تەكشە مەتر گاز ءوندىرىلدى، بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 14 پايىزعا از.
سونداي-اق، قامتىلىپ وتىرعان ارالىقتا رەسپۋبليكادا 1,6 ميلليون توننا كومىر ءوندىرىلدى، بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 32,5 پايىزعا تومەن. اسىرەسە، قاتتى وتىندى قازىپ الۋ كورسەتكىشى مامىر ايىندا بىردەن 300 مىڭ تونناعا كەمىدى.
مۇنىمەن بىرگە بەس ايدا مۇناي ءوندىرىسى دە 3,3 پايىزعا قىسقاردى. قاڭتار- مامىردا وزبەكستاندا 261,9 مىڭ توننا «قارا التىن» ءوندىرىلدى.
ەسكە سالايىق، بىلتىر وزبەكستان رەسەي گازىنىڭ يمپورتىن 15 پايىزعا ارتتىردى.
بۇعان دەيىن جازعانىمىزداي، وزبەكستاندا ءۇشىنشى جىل قاتارىنان گاز ءوندىرىسى تومەندەپ بارادى.