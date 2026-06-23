وزبەكستان - پورتۋگاليا ءۇشىن ۇلكەن قاۋىپ: بۇگىنگى ويىننان نە كۇتەمىز؟
استانا. KAZINFORM - الەم چەمپيوناتىنىڭ جاڭا فورماتى جەتەكشى قۇرامالارعا بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە ەركىندىك بەرەدى. ەندى پلەي-وفف كەزەڭىنە 3-ورىنمەن دە شىعۋعا بولادى.
بۇل توپتىق كەزەڭدە كۇتپەگەن قيىندىقتار تۋىنداعان جاعدايدا پايدالى مۇمكىندىك سانالادى.
سونىمەن قاتار تۋرنيرگە قاتىسۋشىلار سانى ارتقاندىقتان ماتچتار دا كوبەيدى. ونىڭ ۇستىنە فۋتبولشىلار ۇزاق ءارى اۋىر كلۋبتىق ماۋسىمدى ارتقا تاستاپ كەلدى. سوندىقتان كوپتەگەن فاۆوريتتەر كۇشتى ۇنەمدەپ، توپتىق كەزەڭدە جانە پلەي-وففتىڭ باستاپقى ساتىلارىندا بارىنشا ساق ويناۋعا تىرىسادى.
الايدا شامادان تىس بوساڭسۋ قاۋىپتى. ويتكەنى مۇنداي جاعدايدا كۇتپەگەن جەردەن ۇپاي جوعالتىپ الۋ وڭاي. ونىڭ ۇستىنە توپتىق كەزەڭدى ءالسىز وتكىزگەن كوماندا شەشۋشى كەزدەسۋلەرگە قاجەتتى فورمادا كەلە الماۋى مۇمكىن.
پورتۋگاليا العاشقى ماتچتا كوڭىل كونشىتپەدى
الەم چەمپيوناتىنىڭ العاشقى تۋرىندا پورتۋگاليا قۇراماسى جانكۇيەرلەردى تاڭعالدىرمادى. كەرىسىنشە فاۆوريتتەر اراسىنداعى ەڭ سولعىن ويىن كورسەتكەن كوماندالاردىڭ ءبىرى بولدى.
يسپانيا دا العاشقى ويىندا كابو-ۆەردەمەن ۇپاي ءبولىستى. ءبىراق لۋيس دە لا فۋەنتەنىڭ كومانداسى سول كەزدەسۋدە نەگىزگى ۆينگەرلەرى لامين يامال مەن نيكو ۋيليامسسىز ويناعان ەدى. ال 2-تۋردا يامال الاڭعا شىققان بويدا يسپاندار ساۋد ارابياسىن ەش قيىندىقسىز جەڭدى.
برازيليا دا العاشقى ماتچتا سەنىمدى كورىنگەن جوق. ماروككو ءبىرىنشى تايمدا قارسىلاسىن ءبىراز قىسپاققا الدى. ءتىپتى ويىن بارىسى بويىنشا افريكالىقتار باسىم بولدى. دەگەنمەن برازيليالىقتاردىڭ شەبەرلىگى ءوز ءسوزىن ايتتى.
وزبەكستان ءوزىن لايىقتى كورسەتتى
ەندى پورتۋگاليانى وزبەكستانعا قارسى ماڭىزدى ماتچ كۇتىپ تۇر. فابيو كانناۆارو جاتتىقتىراتىن كوماندا كولۋمبياعا 1:3 ەسەبىمەن ەسە جىبەرگەنىمەن، ويىن ساپاسى جاعىنان جاقسى اسەر قالدىردى. ءۇشىنشى گول تەك 90+9 مينۋتتا سوعىلدى. وعان دەيىن وزبەك فۋتبولشىلارى ەسەپتى تەڭەستىرۋگە مۇمكىندىك ىزدەدى.
كولۋمبيا قۇراماسىنىڭ باستى ارتىقشىلىعى - ويىنشىلاردىڭ جوعارى دەڭگەيى. اسىرەسە لۋيس دياس ماتچ تاعدىرىن شەشكەن فۋتبولشىعا اينالدى. وزبەكستان قورعانىسى حامەس رودريگەس، لۋيس سۋارەس جانە دجون ارياستى توقتاتا العانىمەن، دياستىڭ شەبەرلىگىنە قارسى تۇرۋ قيىن بولدى.
18 جاستاعى قورعاۋشىنىڭ جارقىن ويىنى
بۇل كەزدەسۋدە ەرەكشە كوزگە تۇسكەن فۋتبولشىلاردىڭ ءبىرى - 18 جاستاعى بەحرۋدجون كاريموۆ.
كولۋمبيامەن ماتچقا دەيىن ول ۇلتتىق قۇراما ساپىندا رەسمي ويىن وتكىزبەگەن. ونىڭ ۇستىنە ءساۋىر ايىنان بەرى جاراقاتىنا بايلانىستى الاڭعا شىقپاعان بولاتىن. سوعان قاراماستان كاريموۆ لۋيس دياسقا قارسى سەنىمدى وينادى.
ماتچتىڭ سوڭعى سەكۋندتارىندا ول الىستان سوققى جاساپ، دوپتى قاقپا باعاناسىنا تيگىزدى. ەگەر سول ءسات گولعا اينالعاندا، ەسەپ 2:3 بولىپ، وزبەكستاندىقتاردىڭ ويىنىنا لايىق ناتيجە بولار ەدى.
كانناۆارو كومانداسىنىڭ باستى كۇشى - ءتارتىپ
وزبەكستان قۇراماسى ءوز مۇمكىندىگىن جاقسى بىلەدى جانە سوعان ساي ارەكەت ەتەدى. كوماندا قاجەتسىز تاۋەكەلگە بارمايدى، قورعانىستا ءتارتىپ ساقتايدى جانە جىلدام قارسى شابۋىلدارعا سەنىم ارتادى.
كولۋمبياعا قارسى كەزدەسۋدە ءدال وسىنداي ويىن ستيلى ءوز ناتيجەسىن بەردى. ساتتىلىك ءسال كوبىرەك بولعاندا، وزبەكستاندىقتار تەڭ ناتيجەگە دە قول جەتكىزۋى مۇمكىن ەدى.
رونالدۋعا پاس جەتپەدى
پورتۋگاليانىڭ كونگومەن در ماتچىندا تاعى ءبىر ماسەلە انىق بايقالدى. كوماندا دوپتى كوپ باقىلاعانىمەن، شابۋىلدا وتكىرلىك جەتىسپەدى.
جارتىلاي قورعاۋدا ۆيتينيا، جواۋ نيەۆەش جانە برۋنۋ فەرناندەش سەكىلدى جوعارى دەڭگەيدەگى فۋتبولشىلار وينايدى. بەرناردۋ سيلۆا دا كەز كەلگەن كومبيناتسيانى جانداندىرا الادى.
الايدا كونگوعا قارسى ماتچتا ولاردىڭ ەشقايسىسى ءوز الەۋەتىن تولىق كورسەتە المادى. كومانداعا قوزعالىس پەن جىلدامدىق جەتىسپەدى. سونىڭ سالدارىنان كريشتيانۋ رونالدۋ ۇزاق ۋاقىت بويى قاۋىپتى مۇمكىندىككە يە بولا المادى.
ويىنعا تىڭ سەرپىن بەرگەن جالعىز فۋتبولشى فرانسيشكۋ كونسەيساۋ بولدى. ول الاڭعا شىققاننان كەيىن عانا رونالدۋ دوپ الا باستادى جانە شابۋىلدار جيىلەي ءتۇستى.
وزبەكستان پورتۋگالياعا قيىندىق تۋدىرۋى مۇمكىن
ارينە، قاعاز جۇزىندە پورتۋگاليا قۇراماسى الدەقايدا مىقتى. ءبىراق ءدال وسىنداي ارتىقشىلىق كونگوعا قارسى ماتچتا دا بولعان ەدى. سوعان قاراماستان جەڭىسكە جەتۋ مۇمكىن بولمادى.
وزبەكستان دا پورتۋگالياعا قارسى كونگو سياقتى ويىن ورنەگىن تاڭداۋى ىقتيمال: تومەن قورعانىس، قاتاڭ ءتارتىپ، بوس كەڭىستىكتى ازايتۋ جانە قارسى شابۋىلدارعا سەنىم ارتۋ.
كولۋمبيا ءوز شەبەرلىگى ارقىلى عانا جەڭىسكە جەتە المادى، ويىن بارىسىندا بار كۇشىن سالۋعا ءماجبۇر بولدى. ال پورتۋگاليا كونگوعا قارسى ءدال سونداي كۇش-جىگەر كورسەتە المادى.
سوندىقتان روبەرتو مارتينەس شاكىرتتەرى وزبەكستاندى وڭاي قارسىلاس رەتىندە قابىلداسا، بۇل الەم چەمپيوناتىنداعى كەزەكتى ساتسىزدىككە ۇلاسۋى مۇمكىن.
el.kz