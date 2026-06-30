وزبەكستان فۋتبولشىلارىنىڭ جەڭىلىسىنە كىنالىلەردى ىزدەۋدىڭ قاجەتى جوق - ميرزيەيەۆ
تاشكەنت. KAZINFORM - بۇگىن ەلدىڭ بەلسەندى جاستارىمەن كەزدەسكەن وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ ۇلتتىق قۇرامانىڭ الەم چەمپيوناتىنداعى ويىنىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
وزبەكستان باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، فۋتبولشىلار مىقتى قارسىلاستارمەن وتكەن كەزدەسۋلەردە تاجىريبە جيناقتاپ، بىلىكتىلىگىن شىڭدادى.
- ا ق ش پەن مەكسيكا الاڭدارىندا وتكەن ۇلتتىق قۇرامامىزدىڭ ويىندارىن بۇكىل حالقىمىزبەن بىرگە ەرەكشە تولعانىسپەن تاماشالادىق. FIFA رەيتينگىندە 5-ورىندا تۇرعان پورتۋگاليا، 13-ورىنداعى كولۋمبيا جانە كوپتەگەن ويىنشىلارى ەۋروپانىڭ جەتەكشى كلۋبتارىندا ونەر كورسەتەتىن كونگو قۇراماسىنا قارسى ماتچتاردا فۋتبولشىلارىمىز مول تاجىريبە جيناپ، چەمپيوناتتىڭ اتموسفەراسىن سەزىندى، - دەدى ش. ميرزيەيەۆ.
كورشىلەس ەلدىڭ پرەزيدەنتى اببوس فايزۋللايەۆ پەن ەلدور شومۋرودوۆتىڭ الەم چەمپيوناتىندا گول سوعىپ، وزبەك حالقىنا قۋانىش سىيلاعانىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. شاۆكات ميرزيەيەۆتىڭ ايتۋىنشا، وزبەكستان قۇراماسىنىڭ ونەرىنە قاتىستى قازىر ءتۇرلى پىكىرلەر ايتىلىپ ءجۇر.
- الايدا ەل نامىسىن قورعاعان ۇلتتىق قۇرامامىزدىڭ ويىنشىلارىنا شەكتەن تىس ەموتسياعا بەرىلىپ كىنا ارتۋ، ولاردان ءمىن ىزدەۋ - حالقىمىزدىڭ بولمىسىنا ءتان قاسيەت ەمەس. كەرىسىنشە، ءدال قازىر ولاردى قولداپ، رۋحىن كوتەرۋ ماڭىزدى»، - دەدى ول.
وزبەكستان باسشىسى ۇلكەن جەڭىستەردىڭ ءالى الدا ەكەنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، بۇل ماقساتقا جەتۋ ءۇشىن فۋتبولدى دامىتۋعا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتىلىپ، وسى سپورت تۇرىنە باعىتتالاتىن ينۆەستيتسيا كولەمى ارتادى.
ەسكە سالايىق، وزبەكستان قۇراماسى الەم چەمپيوناتىندا كولۋمبيا، پورتۋگاليا جانە كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ فۋتبولشىلارىنا ەسە جىبەرىپ، جارىس جولىن اياقتادى.
بۇعان دەيىن وزبەكستاننىڭ تاريحي ماتچىندا تاشكەنتتەگى جانكۇيەرلەر قالاي قولداۋ كورسەتكەنىن جازعان ەدىك.