وزبەكستان ەكىنشى ا ە س سالۋدى قىتايعا سەنىپ تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - وزبەكستان رەسەي مەن قىتايدىڭ قاتىسۋىمەن ەكى ا ە س سالۋعا دايىندالىپ جاتىر. بۇل بولاشاقتاعى داتا-ورتالىقتاردى، ەلەكترموبيلدەر مەن جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنەرگيامەن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان، دەپ حابارلايدى Gazeta.uz سايتى.
ەكى اتوم جوباسى تۋرالى شاۆكات ميرزيەيەۆ سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچپەن جەكە اڭگىمەسىندە ايتىپ بەردى. بۇل تۋرالى سەربيا كوشباسشىسى 8-قىركۇيەكتە بەلگرادتا وتكەن بيزنەس-فورۋمدا ءبولىستى.
ءبىرىنشى ا ە س-تى رەسەي، ەكىنشىسىن قىتاي سالىپ جاتىر
ۆۋچيچتىڭ ايتۋىنشا، وزبەكستان ءبىرىنشى اتوم ستانسياسىن رەسەيمەن بىرگە سالىپ جاتسا، ەكىنشىسىن قىتايمەن بىرگە تۇرعىزادى. بۇل رەتتە ميرزيەيەۆ اتالعان جوبالار اياقتالعاننان كەيىن دە اتوم ەنەرگەتيكاسىن دامىتۋدى جالعاستىرۋدى كوزدەپ وتىر.
«ول داتا-ورتالىقتار، يننوۆاتسيالار، جاساندى ينتەللەكت پەن ەلەكترموبيلدەر ءۇشىن ەلەكتر ەنەرگياسى قاجەت بولاتىنىن بىلەدى»، - دەدى ۆۋچيچ.
ءبىرىنشى اتوم ەلەكتروستانتسياسى جيزاق وبلىسىنىڭ فاريش اۋدانىندا سالىنىپ جاتىر. جوبا ءارقايسىسى 1 گۆت قۋات بەرەتىن ەكى رەاكتوردى جانە قۋاتى 55 م ۆ ت بولاتىن ەكى شاعىن رەاكتوردى قامتيدى. ءبىرىنشى شاعىن رەاكتوردى 2029-جىلدىڭ كۇزىندە، ۇلكەن قۋات بلوگىن 2033-جىلى ىسكە قوسۋ جوسپارلانعان. جوبانى تولىق اياقتاۋ 2034-2035-جىلدارعا مەجەلەنگەن.
وزبەكستان بيلىگى ازىرگە ەكىنشى ستانسيانىڭ ورنالاسقان جەرى، قۇنى، قۋاتى مەن كونفيگۋراتسياسى تۋرالى دەرەكتەردى جاريالاعان جوق. قىتايلىق سەرىكتەس تۋرالى دا رەسمي اقپارات جاريالانبادى. بۇل ۋاعدالاستىق تۋرالى تەك ۆۋچيچ ميرزيەيەۆتىڭ سوزىنە سىلتەمە جاساپ ايتتى.
قازاقستان دا وسىنداي سحەمانى تاڭدادى
قازاقستاندا دا اتوم جوبالارى بويىنشا سەرىكتەستەر وسىعان ۇقساس ءبولىندى. «بالقاش» ءبىرىنشى ا ە س- ءىن رەسەيلىك «روساتوم» كورپوراتسياسى سالسا، ال ەكىنشىسىن قىتايلىق CNNC سالۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، 2060-جىلعا دەيىن قازاقستاندا كەمىندە ءۇش اتوم ەلەكتر ستانسياسى سالىناتىنى حابارلاندى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن وزبەكستان ەكىنشى ا ە س سالۋعا دايىندالىپ جاتقانى ايتىلدى.