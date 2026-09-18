وزبەكستان حۋسيتتەردىڭ مەككەگە باعىتتالعان شابۋىلىن ايىپتادى
استانا. قازاقپارات – 17-قىركۇيەك، بەيسەنبى كۇنى وزبەكستان ساۋد ارابياسىنداعى قاسيەتتى مەككە قالاسىنا باعىتتالعان حۋسيتتەردىڭ ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتىمەن جاساعان شابۋىلىن قاتاڭ ايىپتادى، دەپ حابارلايدى انادولى.
وزبەكستاننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى Telegram الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى مالىمدەمەسىندە ساۋد ارابياسىمەن تولىق ىنتىماقتاستىق ءبىلدىرىپ، قاسيەتتى ورىندارعا، بەيبىت تۇرعىندارعا نەمەسە ازاماتتىق ينفراقۇرىلىمعا قاۋىپ توندىرەتىن كەز كەلگەن ارەكەتتى قولايسىز دەپ سانايتىنىن اتاپ ءوتتى.
تاشكەنت بارلىق تاراپتى «بارىنشا سابىر ساقتاۋعا»، حالىقارالىق قۇقىق نورمالارىن قاتاڭ ساقتاۋعا، سونداي-اق مەملەكەتتەردىڭ ەگەمەندىگىن، تاۋەلسىزدىگىن جانە اۋماقتىق تۇتاستىعىن قۇرمەتتەۋگە شاقىردى.
- ءبىز شيەلەنىستى باسەڭدەتۋگە، قاقتىعىستىڭ ودان ءارى تارالۋىنا جول بەرمەۋگە جانە وڭىردە بەيبىتشىلىك، قاۋىپسىزدىك پەن تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان كۇش-جىگەردى قولدايمىز،-دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
يەمەندە حۋسيتتەر 2014-جىلى ەل استاناسى سانانى باسىپ العاننان بەرى سوعىس ءجۇرىپ جاتىر. وسىدان كەيىن 2015-جىلى ساۋد ارابياسى باستاعان اراب كواليتسياسى حالىقارالىق دەڭگەيدە مويىندالعان يەمەن ۇكىمەتىن قولداۋ ءۇشىن قاقتىعىسقا ارالاستى.
شىلدە ايىندا كوتەرىلىسشىلەر توبى ەر-ريادقا تەڭىز بلوكاداسىن جاريالاعاننان كەيىن ۇكىمەت اسكەرلەرىمەن قايتادان قاقتىعىستار باستالدى. جاقىندا حۋسيتتەر قىزىل تەڭىز جاعالاۋى مەن باب ءال-ماندەب بۇعازى ماڭىندا ىلگەرىلەگەنىن مالىمدەدى. سونداي-اق حۋسيتتەر ساۋد ارابياسىنىڭ مۇناي ينفراقۇرىلىمىنا سوققى بەرگەن.
ساۋد ارابياسى باستاعان كواليتسيا سارسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ ساۋد ارابياسىنىڭ اۋە قورعانىس كۇشتەرى يەمەندەگى حۋسيتتەر توبى مەككەنىڭ وڭتۇستىگىنە قاراي ۇشىرعان دروندى قاسيەتتى قالانىڭ اۋە كەڭىستىگىنە كىرمەي تۇرىپ، ۇستاپ الىپ جويعانىن حابارلادى.
بۇعان دەيىن ساۋد ارابياسى مەككە ماڭىندا حۋسيتتەردىڭ درونىن قاعىپ تۇسىرگەنىن مالىمدەدى.