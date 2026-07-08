وزبەكستان ءتول الىپبيىنە وزگەرىس ەنگىزىپ جاتىر
تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستاننىڭ زاڭ شىعارۋ پالاتاسى (پارلامەنتتىڭ تومەنگى پالاتاسى) لاتىن قارىپىنە نەگىزدەلگەن وزبەك الىپبيىنە وزگەرىس ەنگىزۋ تۋرالى زاڭدى قابىلداپ، قۇجاتتى سەناتقا جولدادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
زاڭ جوباسىن تانىستىرعان وزبەكستان عىلىم اكادەمياسى پرەزيدەنتىنىڭ ورىنباسارى باحروم ءابدۋحاليموۆتىڭ ايتۋىنشا، ءالىپبي تۇبەگەيلى وزگەرمەيدى. ماسەلە قولدانىستاعى نۇسقاداعى ءتورت تاڭبا - «o‘» «g‘» «ch» جانە «sh» توڭىرەگىندە بولىپ وتىر.
تۇزەتۋلەرگە سايكەس، ەندى وزبەك الىپبيىندە 26 ءارىپ ەمەس، 28 ءارىپ بولادى جانە 1 دايەكشە قوسىلادى. ۇسىنىلعان نۇسقادا قازىرگى ۋاقىتتا ەكى تاڭبا ارقىلى جازىلىپ جۇرگەن ارىپتەر ءبىر تاڭبامەن الماستىرىلادى. اتاپ ايتقاندا، «Sh» - «Ş»، «Ch» - «ا»، «Oʻ» - «ض»، ال «Gʻ» ورنىنا «Ğ» قولدانىلماق. الىپبيدەگى قالعان ارىپتەر وزگەرىسسىز قالادى.
دەپۋتاتتار زاڭ جوباسىن ءۇشىنشى وقىلىمدا قابىلداپ، ونى سەناتتىڭ قاراۋىنا جولدادى.
قوسا كەتسەك، تاياۋدا وزبەكستاندا كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن دامىتۋعا ارنالعان اۋقىمدى باعدارلاما باستاۋ الدى.
سونىمەن قاتار وزبەكستاندا كوپ كىتاپ وقىعان شەنەۋنىكتەرگە اقشالاي سىياقى بەرىلمەك.
مۇنىمەن بىرگە وزبەكستاندا كىتاپ وقىعان سوتتالعانداردىڭ جازا مەرزىمى قىسقارادى.