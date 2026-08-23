وزگە ەلدە تۇراتىن قازاق بوكسشىسى ا ق ش-تا بەسىنشى رەت جەڭىسكە جەتتى
استانا. KAZINFORM - رەسەيلىك بوكسشى، تۇمەن قالاسىنان شىققان قازاق البينا مولداجانوۆا ا ق ش- تا كاسىپقوي رينگتەگى بەسىنشى جەكپە-جەگىن مەرزىمىنەن بۇرىن جەڭىسپەن اياقتادى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.
21-تامىزدا كاليفورنيا شتاتىنىڭ تەمەكيۋلا قالاسىنداعى Pechanga Resort Casino ارەناسىندا البينا مولداجانوۆا ەشقاشان جەڭىلىپ كورمەگەن ۋرۋگۆايلىق شەيلا فابيانا ليزەگانگپەن كەزدەستى.
بوكسشى ءبىرىنشى راۋندتىڭ 81-سەكۋندىندا قارسىلاسىن نوكداۋنعا ءتۇسىردى. ليزەگانگ اۋىرسىنۋدان ەدەنگە قۇلاپ، بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا ورنىنان تۇرا المادى. وسىلايشا مولداجانوۆا قارسىلاسىنا كاسىبي مانسابىنداعى العاشقى جەڭىلىسىن تارتۋ ەتىپ، ءوزىنىڭ مەرزىمىنەن بۇرىن جەڭىستەر سەرياسىن بەس جەكپە-جەككە جەتكىزدى.
وسىدان كەيىن بوكستان قازاقستان قۇراماسىنىڭ باپكەر يسلام ابدرايموۆ البينا مولداجانوۆانى جەڭىسىمەن قۇتتىقتادى.
ول Instagram جەلىسىندەگى ستوريسىندە رەسەيلىك بوكسشىنىڭ جەڭىسپەن اياقتالعان جەكپە-جەگىنەن ءۇزىندى جاريالادى.
مولداجانوۆا كاسىپقوي بوكستاعى دەبيۋتىن 2025-جىلدىڭ ساۋىرىندە چەليابينسكىدە وتكەن «BA. PRO 2» تۋرنيرىندە جاسادى. ال بيىل اقپان ايىندا ا ق ش- قا كوشىپ، امەريكالىق MVP (Most Valuable Promotions) پروموۋتەرلىك كومپانياسىمەن ۇزاق مەرزىمدى كەلىسىمشارتقا وتىردى. ا ق ش- تاعى العاشقى جەكپە-جەگىن 24-ماۋسىمدا كاليفورنيانىڭ ينديو قالاسىندا وتكىزىپ، مەكسيكالىق كلاۋديا ەررەرا لوپەستى ەكىنشى راۋندتا نوكاۋتپەن جەڭدى.
اۋەسقوي بوكستا البينا رەسەي ايەلدەر قۇراماسىنىڭ ساپىندا 63 جانە 66 كەلىگە دەيىنگى سالماق دارەجەلەرىندە ونەر كورسەتەدى. ول - 2024-جىلعى رەسەي چەمپيونى، 2024-جىلعى ەرەسەكتەر اراسىنداعى ەۋروپا چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى جانە 2023-جىلعى 22 جاسقا دەيىنگى جاستار اراسىنداعى ەۋروپا چەمپيونى. سونداي-اق 2025-جىلعى الەم چەمپيوناتىندا قولا مەدال جەڭىپ العان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بوكستان ازيا ويىندارىنا قاتىساتىن قازاقستان ايەلدەر قۇراماسىنىڭ ءتىزىمى جاريالانعان بولاتىن.