پويىزدا الىپ جۇرۋگە تىيىم سالىنعان زاتتاردىڭ ءتىزىمى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - «جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق تەمىرجول كولىگىندە تاسىمالداۋعا تىيىم سالىنعان زاتتاردىڭ ءتىزىمى ۇسىنىلدى. كومپانيا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس، قاۋىپتى جانە تىيىم سالىنعان زاتتاردى پويىزعا الىپ ءوتۋ ارەكەتى قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعاتىنىن ەسكە سالدى.
پويىزعا قانداي زاتتاردى الىپ وتۋگە بولمايدى؟
● جارىلعىش زاتتار مەن قۇرىلعىلار، سونداي-اق پيروتەحنيكالىق بۇيىمدار: ساليۋتتەر، فەيەرۆەركتەر جانە جارىلىس قاۋپى بار وزگە دە زاتتار.
● راديواكتيۆتى، ەسىرتكىلىك جانە پسيحوتروپتىق زاتتار، سونداي-اق تەز تۇتاناتىن سۇيىقتىقتار مەن حيميالىق قوسپالار: مىسالى، بەنزين، مەتيل ەفيرى، مەتانول جانە سول سياقتى قاۋىپتى زاتتار.
● تۇتانعىش قاتتى زاتتار. ۋلى، كۇشتى اسەر ەتەتىن جانە ۋلاندىرعىش زاتتار (سۇيىق نەمەسە قاتتى كۇيدە).
● ينفەكسيالىق نەمەسە بيولوگيالىق تۇرعىدان قاۋىپتى ماتەريالدار: جۇقپالى اۋرۋ تۋدىرۋى مۇمكىن زاتتار مەن ولاردى قامتيتىن بۇيىمدار.
● بارلىق تۇردەگى قارۋ-جاراق: اتىس قارۋى، لاقتىرمالى، ەلەكترلى، مەحانيكالىق، گازدى جانە تراۆماتيكالىق قارۋ، سونداي-اق، سۋىق قارۋ: پىشاقتار، قانجارلار، شتىك، قىلىش، پالاش، ياتاگان، تەساكي، كاستەت، كيستەن، ستيلەت، شاشكا، سەمسەر جانە سوققى-دروبياشي اسەرى بار وزگە دە زاتتار.
● وق-دارىلەر مەن پاتروندار: سوعىسقا ارنالعان، جارىق-دىبىستىق، حولوستىق، تراۆماتيكالىق اسەرى بار، اڭشىلىققا ارنالعان جابدىقتالعان پاتروندار جانە باسقا دا اتۋعا جارامدى سناريادتار.
- ساپار الدىندا جولاۋشىلار ۆوكزالداردا مىندەتتى تۇردە قاۋىپسىزدىك تەكسەرۋىنەن وتەدى. بۇگىندە ەلىمىزدىڭ ءىرى تەمىرجول ۆوكزالدارى رەنتگەن-تەلەۆيزيالىق قوندىرعىلارمەن، ستاتسيونارلىق جانە قول مەتال دەتەكتورلارىمەن، سونداي-اق پورتاتيۆتى انىقتاۋ قۇرىلعىلارىمەن تولىق جابدىقتالعان. سونىمەن قاتار، بەينەباقىلاۋ، دابىل بەرۋ جانە كۇزەت جۇيەلەرى ۇزدىكسىز جۇمىس ىستەيدى. جولاۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن تاۋلىك بويى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى مەن كۇزەت ۇيىمدارىنىڭ وكىلدەرى قامتاماسىز ەتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، جولاۋشىلار تاسىمالىنداعى قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋ ماقساتىندا پويىزداردا بەينەباقىلاۋ جۇيەسى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلىپ وتىر. قازىرگى ۋاقىتتا تالگو پويىزدارىنىڭ 630 ۆاگونىنا (24 قۇرام) 1350 بەينەكامەرا ورناتىلعان. سونىمەن قاتار 19 باعىتتا جۇرەتىن 46 مەيرامحانا جانە بار-ۆاگوندا قوسىمشا 92 كامەرا ىسكە قوسىلدى. بارلىق بەينەماتەريالدار سيتۋاتسيالىق ورتالىققا تىكەلەي ءتۇسىپ، وندا ماماندار ءاربىر توتەنشە نەمەسە ستاندارتتان تىس جاعدايدى جەدەل تالداپ، ءتيىستى شەشىمدەر قابىلدايدى.
كومپانيا جولاۋشىلاردى بەكىتىلگەن ەرەجەلەردى ساقتاۋعا جانە قاۋىپسىز ءارى جايلى ساپاردى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان شارالارعا تۇسىنىستىكپەن قاراۋعا شاقىرادى.
ايتا كەتەيىك، وسى جىلى ۇشاقتار مەن پويىزداردا ينتەرنەت قولجەتىمدى بولادى.