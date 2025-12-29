پويىز اپاتىنان 13 ادام قازا تاۋىپ، 98 ادام جاراقات الدى
استانا. KAZINFORM - مەكسيكانىڭ واحاكا شتاتىنداعى نيساندا ەلدى مەكەنى ماڭىندا جولاۋشىلار پويىزى رەلستەن شىعىپ كەتىپ، سالدارىنان 13 ادام قازا تاۋىپ، 98 ادام جاراقات الدى.
بۇل تۋرالى ەل پرەزيدەنتى كلاۋديا شەينباۋم ءوزىنىڭ X-تەگى پاراقشاسىندا مالىمدەدى.
- اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى مينيسترلىگى ماعان مەملەكەتارالىق پويىزدىڭ اپاتى سالدارىنان، وكىنىشكە قاراي، 13 ادامنىڭ قازا تاپقانىن حابارلادى. 98 ادام جاراقات الدى، ولاردىڭ بەسەۋىنىڭ جاعدايى اۋىر، - دەپ جازدى شەينباۋم X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، زارداپ شەككەندەر ماتياس-رومەرو مەن سالينا-كرۋس قالالارىنداعى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ ينستيتۋتىنىڭ مەديتسينالىق مەكەمەلەرىنە، سونداي-اق حۋچيتان جانە يكستەپەك قالالارىنىڭ اۋرۋحانالارىنا جەتكىزىلگەن. سونىمەن قاتار شەينباۋم اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى ءمينيسترى رايمۋندو پەدرو مورالەس انحەلەستىڭ وقيعا ورنىنا جىبەرىلگەنىن اتاپ ءوتتى.
پويىزدا توعىز ەكيپاج مۇشەسى جانە 241 جولاۋشى بولعان. قۇرام ەكى لوكوموتيۆتەن جانە ءتورت جولاۋشىلار ۆاگونىنان تۇرعان.