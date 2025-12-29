ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:39, 29 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    پويىز اپاتىنان 13 ادام قازا تاۋىپ، 98 ادام جاراقات الدى

    استانا. KAZINFORM - مەكسيكانىڭ واحاكا شتاتىنداعى نيساندا ەلدى مەكەنى ماڭىندا جولاۋشىلار پويىزى رەلستەن شىعىپ كەتىپ، سالدارىنان 13 ادام قازا تاۋىپ، 98 ادام جاراقات الدى.

    Поезд сошел с рельсов в Мексике: 13 человек погибли, 98 получили ранения
    فوتو: AP Photo / Alberto Lopez

    بۇل تۋرالى ەل پرەزيدەنتى كلاۋديا شەينباۋم ءوزىنىڭ X-تەگى پاراقشاسىندا مالىمدەدى.

    - اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى مينيسترلىگى ماعان مەملەكەتارالىق پويىزدىڭ اپاتى سالدارىنان، وكىنىشكە قاراي، 13 ادامنىڭ قازا تاپقانىن حابارلادى. 98 ادام جاراقات الدى، ولاردىڭ بەسەۋىنىڭ جاعدايى اۋىر، - دەپ جازدى شەينباۋم X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا.

    ونىڭ ايتۋىنشا، زارداپ شەككەندەر ماتياس-رومەرو مەن سالينا-كرۋس قالالارىنداعى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ ينستيتۋتىنىڭ مەديتسينالىق مەكەمەلەرىنە، سونداي-اق حۋچيتان جانە يكستەپەك قالالارىنىڭ اۋرۋحانالارىنا جەتكىزىلگەن. سونىمەن قاتار شەينباۋم اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى ءمينيسترى رايمۋندو پەدرو مورالەس انحەلەستىڭ وقيعا ورنىنا جىبەرىلگەنىن اتاپ ءوتتى.

    پويىزدا توعىز ەكيپاج مۇشەسى جانە 241 جولاۋشى بولعان. قۇرام ەكى لوكوموتيۆتەن جانە ءتورت جولاۋشىلار ۆاگونىنان تۇرعان.

     

    تەگ:
    الەم
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار