«موينىنان جۇلىپ العان»: وسكەمەندە ايەلدى توناپ كەتكەن كۇدىكتى ۇستالدى
استانا. قازاقپارات – ش ق و پ د جەدەل باسقارۋ ورتالىعىنىڭ «102» ارناسىنا نازاربايەۆ داڭعىلىندا كۇندىزگى ۋاقىتتا بولعان توناۋ فاكتىسى تۋرالى حابارلاما تۇسكەن.
ايەل ادامنىڭ ايتۋىنشا، ءبىر دۇكەن ماڭىندا بەلگىسىز ەر ادام ونىڭ موينىنداعى التىن القاسىن جۇلىپ الىپ، وقيعا ورنىنان قاشىپ كەتكەن. جابىرلەنۋشى سول جەردە قالىپ، پوليتسيانىڭ كەلۋىن كۇتكەن.
ءۇلبى پوليتسيا ءبولىمىنىڭ قىزمەتكەرلەرى دەرەۋ كۇدىكتىنى ىزدەۋگە كىرىستى. بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنىڭ كومەگىمەن پوليتسەيلەر ونىڭ قوزعالىس باعىتىن انىقتادى. كوپ ۇزاماي ەر ادام وقيعا ورنىنا جاقىن ماڭداعى اۋلالاردىڭ بىرىنەن بايقالدى.
پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ جەدەل ارەكەت ەتۋىنىڭ ارقاسىندا 37 جاستاعى ەر ادام «ءىزىن سۋىتپاي» ۇستالدى. اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.