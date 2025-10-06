وڭىرلەردەن ىرىكتەلگەن دارىندى وقۋشىلار حالىقارالىق ءبىلىم گرانتتارىن يەلەندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ءتۇرلى وڭىرىنەن شىققان دارىندى وقۋشىلار حالىقارالىق باكالاۆريات (IB) باعدارلاماسى بويىنشا تەگىن ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى. بيىل بۇل مارتەبەلى گرانتقا ىرىكتەۋدەن سۇرىنبەي وتكەن 17 وقۋشى لايىق دەپ تانىلدى.
استانا مەن الماتى قالالارىنداعى MIRAS حالىقارالىق مەكتەپتەرىندە دارىندى جوعارى سىنىپ وقۋشىلارىنا ارنالعان ءبىلىم گرانتتارىن تابىستاۋ سالتاناتى ءوتتى. باعدارلاما 2021-جىلدان بەرى NNEF قوعامدىق قورى مەن تيمۋر قۇلىبايەۆ جەتەكشىلىك ەتەتىن Halyk قايىرىمدىلىق قورىنىڭ بىرلەسكەن جوباسى اياسىندا جۇزەگە اسىپ كەلەدى.
100 پايىزدىق گرانت يەگەرى جانيا جومارت بايقاۋ بىرنەشە كەزەڭنەن تۇرعانىن ايتتى.
- ىرىكتەۋ بارىسىندا اعىلشىن جانە ورىس تىلدەرىنەن، سونداي-اق ماتەماتيكادان تەست تاپسىرىپ، سۇحباتتان وتتىك. ماعان فيزيكا-ماتەماتيكا باعىتى ەرەكشە ۇنايدى. ەسەپ پەن تەڭدەۋلەر شەشۋدى جاقسى كورەمىن. حالىقارالىق باعدارلاما بويىنشا وقۋ ماعان جاڭا دوستار، بىلىكتى ۇستازدار مەن شەكسىز مۇمكىندىك سىيلادى. IB جۇيەسى جان-جاقتى دامۋعا جانە حالىقارالىق وليمپيادالارعا قاتىسۋعا جول اشادى، - دەيدى ول.
جانيا الداعى ۋاقىتتا ينجەنەريا سالاسى بويىنشا شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورنىنا ءتۇسىپ، ءبىلىمىن جەتىلدىرىپ، كەيىن تۋعان ەلىنە ورالىپ، ەل يگىلىگىنە ەڭبەك ەتۋدى ماقسات ەتەدى.
Halyk قورىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى ناريمان ابىلشايكوۆتىڭ ايتۋىنشا، دارىندى بالالاردى قولداۋ - قور جۇمىسىنىڭ نەگىزگى باعىتىنىڭ ءبىرى.
- 2021-جىلدان بەرى ءبىز جىل سايىن تالانتتى وقۋشىلارعا 100 پايىزدىق وقۋ گرانتتارىن ءبولىپ كەلەمىز. بيىل بايقاۋعا ەلىمىزدىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىنەن 2000 نان استام 9-10-سىنىپ وقۋشىسى قاتىستى. سونىڭ ىشىندە 17 وقۋشى ءبىلىم گرانتىنا يە بولدى. IB باعدارلاماسىنىڭ تۇلەكتەرى ۇنەمى جوعارى ناتيجەلەر كورسەتىپ، شەتەلدىڭ جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەرىنەن شاقىرتۋلار الىپ ءجۇر، - دەدى ول.
بەس جىل ىشىندە بۇل جوباعا 5000 نان استام مەكتەپ وقۋشىسى قاتىسقان. جالپى NNEF جانە Halyk قورلارى بارلىعى 70 ءبىلىم گرانتىن تابىستاعان. استاناداعى MIRAS مەكتەبىنىڭ ديرەكتورى ەلەنا حاميتوۆا بايقاۋعا قاتىسۋشىلاردىڭ گەوگرافياسى جىل سايىن كەڭەيىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- كەيىنگى جىلدارى شالعاي وڭىرلەردەن كەلىپ، ءوز دارىنىمەن ەرەكشەلەنگەن بالالاردىڭ قاتارى كوبەيدى. ءبىزدىڭ گرانت يەگەرلەرىمىز - تەك ۇزدىك وقۋشىلار عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ۆولونتەرلىكپەن اينالىساتىن، قوعامعا پايدالى جوبالاردىڭ باستاماشىلارى، - دەدى ول.
ايتا كەتسەك، NNEF قورىنىڭ ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى 1999-جىلى دينارا قۇلىبايەۆانىڭ باستاماسىمەن قۇرىلعان جانە بۇگىندە حالىقارالىق باكالاۆرياتتىڭ ءۇش دەڭگەيى - باستاۋىش، نەگىزگى جانە جوعارى مەكتەپ باعدارلامالارى بويىنشا اككرەديتتەلگەن. قازىرگى تاڭدا الەمدە 661 IB مەكتەبى بار، ولاردىڭ تورتەۋى قازاقستاندا جۇمىس ىستەيدى. 2021- 2024-جىلدارى گرانت يەگەرى اتانعان 37 دەن استام تۇلەك شەتەلدىڭ بەدەلدى ۋنيۆەرسيتەتتەرىنە تولىق نەمەسە ءىشىنارا گرانتپەن وقۋعا تۇسكەن.
حالىقارالىق باعدارلاما ەلىمىزدىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندەگى تالانتتى بالالارعا تەڭ مۇمكىندىك بەرىپ، ولاردىڭ الەۋەتىن اشۋعا، زاماناۋي ءبىلىم الۋعا جانە الەمدىك ارەنادا ءوز ورنىن تابۋعا جول اشىپ وتىر.