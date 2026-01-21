وڭىرلەردە سۋ تاسقىنىنىڭ الدىن الۋ شارالارى قالاي جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە سۋ باسۋ قاۋپىن ازايتۋ جانە حالىقتىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا سۋ تاسقىنىنا قارسى ءىس-شارالار جالعاسىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ت ج م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا تاسقىن جانە ەرىگەن قار سۋى باسۋ قاۋپى بار ەلدى مەكەندەردىڭ تىزبەسىنە 71 ەلدى مەكەن ەنگىزىلگەن. 2025 -جىلى وڭىردە 28 ينجەنەرلىك ءىس-شارا جۇزەگە اسىرىلدى. اتاپ ايتقاندا، 900 مەتر قورعانىش بوگەتتەرى جوندەلدى، جالپى ۇزىندىعى 13072 مەتر سۋ بۇرۋ ارنالارى تازارتىلىپ، تەرەڭدەتىلدى، سونداي-اق كوپىرلەر مەن اۆتوموبيل جولدارىن سالۋ جانە جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ، ءبىر گيدروتەحنيكالىق نىسان جوندەۋدەن ءوتتى. وبلىستا «سيتۋاتسيالىق ورتالىق» اقپاراتتىق جۇيەسى بازاسىندا سۋ تاسقىنى جاعدايىن باقىلاۋدىڭ ءبىرىڭعاي كەشەنى ەنگىزىلدى. ول گاج-مودۋلدى، بولجام جاساۋ قۇرالدارىن جانە كىرىكتىرىلگەن جاساندى ينتەللەكت مودەلىن قامتيدى. جۇيە 49 گيدروبەكەت بويىنشا 7 تاۋلىككە ارنالعان بولجام قالىپتاستىرىپ، تاۋەكەلدەردى الدىن الا انىقتاۋعا جانە ۋاقتىلى الدىن الۋ شارالارىن قابىلداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ تاسقالا اۋدانىندا ارنايى تەحنيكانىڭ كومەگىمەن ارنالاردى تازالاۋ جانە نىعايتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ، وزەننىڭ اينالما ۋچاسكەلەرى تەرەڭدەتىلىپ، كەڭەيتىلدى. سونىمەن قاتار ۇزىندىعى 200 مەتر، بيىكتىگى 2,5 مەتر بولاتىن قورعانىش بوگەتى سالىندى.
ال قىزىلوردا وبلىسىندا سۋ تاسقىنىنىڭ الدىن الۋ جونىندەگى ينجەنەرلىك ءىس-شارالار اياسىندا قورعانىش بوگەتتەرى نىعايتىلىپ، اقلاق گيدروتورابىنا اعىمداعى جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. سونىمەن قاتار ينجەنەرلىك جوسپارعا سايكەس 8 نىساندا جالپى ۇزىندىعى 49,4 شاقىرىمدى قۇرايتىن قورعانىش بوگەتتەرىن نىعايتۋ جۇمىستارى اتقارىلدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى قىزىلجار اۋدانىندا قارابەك كولىنەن بەسكول اۋىلىنىڭ ەسكى ارناسى باعىتىنا قاراي 880 مەتر سۋ قۇبىرىن كولدەنەڭ باعىتتا بۇرعىلاۋ ادىسىمەن تارتۋ جۇمىستارى اياقتالۋعا جاقىن. سۋدى ايداۋعا ارنالعان ەلەكتر سورعىسى ورناتىلعان جەكە عيمارات سالىندى.
- بارلىق اتقارىلىپ جاتقان ءىس-شارالار سۋ تاسقىنى قاۋپىن ازايتۋعا، حالىق پەن ينفراقۇرىلىمدى قورعاۋعا، سونداي-اق توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋعا جانە ۋاكىلەتتى ورگاندار مەن قىزمەتتەردىڭ دايىندىق دەڭگەيىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سۋ تاسقىنى كەزەڭىنە دايىندىق بويىنشا ەلىمىزدە 69 گيدروتەحنيكالىق نىسان جوندەلىپ جاتقانى تۋرالى جازدىق.