    09:07, 11 - قازان 2025 | GMT +5

    وياتقىش دەنساۋلىققا كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن - زەرتتەۋ

    ا ق ش عالىمدارى ادامنىڭ وياتقىشتان ويانعان كەزدەگى جانە ءوزى ويانعان كەزدەگى جاعدايىن سيگنال ارقىلى سالىستىرعان.

    оятқыш
    سۋرەت: deteetarkan/Getty Images

    وياتقىش قويۋ دەنساۋلىققا زيان تيگىزۋى مۇمكىن، سەبەبى ۇيقىدان شوشىپ ويانۋ نەمەسە كەنەتتەن ويانۋ ينفاركت پەن ينسۋلت الۋ قاۋپىن ارتتىرادى. بۇل تۋرالى ا ق ش عالىمدارى جۇرگىزگەن زەرتتەۋدىڭ قورىتىندىسىندا ايتىلعان.

    ا ق ش عالىمدارى ادامنىڭ وياتقىشتان ويانعان كەزدەگى جانە ءوزى ويانعان كەزدەگى جاعدايىن سيگنال ارقىلى سالىستىرعان. ءبىرىنشى جاعدايدا قان قىسىمىنىڭ كورسەتكىشتەرى %74 عا جوعارى بولعان، بۇل جۇرەككە كۇش تۇسىرەدى. بۇل رەتتە 7 ساعاتتان از ۇيىقتايتىن ادامدار ودان دا ۇلكەن قاتەرگە ۇشىراۋى مۇمكىن دەگەن قورىتىندى جاسالىپ وتىر.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
