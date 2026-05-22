دوپينگ داۋى: قازاقستاندىق الەم چەمپيونى التىن مەدالىنەن ايىرىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق جاس ءوسپىرىم بالۋان مادحيا ۋسمانوۆانىڭ دوپينگ داۋىنا قاتىستى ىسىنەن كەيىن ەل قورجىنىنداعى الەم چەمپيوناتىنىڭ التىن مەدالىنىڭ تاعدىرى ازىرگە بەلگىسىز كۇيدە قالىپ وتىر.
U-17 جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا توپ جارعان قازاقستاندىق سپورتشى بۇعان دەيىن دوپينگكە بايلانىستى ءتورت جىلعا ديسكۆاليفيكاتسيالانعان ەدى.
قازاقستاننىڭ ۇلتتىق دوپينگكە قارسى ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025-جىلدىڭ 31-شىلدەسىندە - الەم چەمپيوناتىنداعى جەڭىس كۇنى تاپسىرىلعان سىنامادان تىيىم سالىنعان مەلدوني پرەپاراتى انىقتالعان. سوعان سايكەس سپورتشى 2025-جىلدىڭ 13-قازانىنان 2029-جىلدىڭ 12-قازانىنا دەيىن جارىستاردان شەتتەتىلدى.
ەندىگى نەگىزگى ماسەلە – جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا جەڭىپ الىنعان التىن مەدالدىڭ تاعدىرى. بۇل بويىنشا تۇپكىلىكتى شەشىمدى بىرىككەن كۇرەس الەمى (UWW) ۇيىمى شىعارادى. ازىرگە حالىقارالىق فەدەراتسيا مادحيا ۋسمانوۆانىڭ چەمپيوندىق اتاعى مەن التىن جۇلدەسى كەرى قايتارىلا ما، سونداي-اق قازاقستان قۇراماسىنىڭ ناتيجەسى كۇشىندە قالا ما - وسى ماسەلەلەرگە قاتىستى رەسمي شەشىم جاريالاعان جوق.
جالپى، 2026-جىلى قازاقستاندا دوپينگ ەرەجەسىن بۇزعانى ءۇشىن بەس سپورتشى ديسكۆاليفيكاتسيالاندى. ولاردىڭ قاتارىندا ەركىن كۇرەستىڭ ەكى وكىلى، گرەك-ريم كۇرەسىنىڭ ءبىر بالۋانى، سونداي-اق دجيۋ-دجيتسۋ مەن اۋىر اتلەتيكا سپورتىنان ءبىر سپورتشىدان بار. بارلىعى دا جارىس كەزىندە تاپسىرعان سىنامالارىنان تىيىم سالىنعان پرەپارات انىقتالعان.