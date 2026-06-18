پوگونداعى اكەلەر: ۇلاندىقتار بالالارىن قالاي تاربيەلەيدى
استانا. KAZINFORM - ماۋسىمنىڭ ءۇشىنشى جەكسەنبىسىندە قازاقستاندا ەر ادامنىڭ وتباسىنداعى، بالالاردى تاربيەلەۋدەگى جانە ءداستۇرلى قۇندىلىقتاردى نىعايتۋداعى ماڭىزدى ءرولىن كورسەتەتىن مەرەكە - اكەلەر كۇنى اتاپ وتىلەدى.
ق ر ءى ءى م ۇلتتىق ۇلانىنىڭ اسكەري قىزمەتشىلەرى ءۇشىن بۇل كۇن ەرەكشە ماڭىزعا يە، ويتكەنى ولار كۇن سايىن تەك وتاننىڭ عانا ەمەس، ءوز وتباسىلارىنىڭ دا قورعاۋشىسى بولىپ كەلەدى.
بۇگىندە ۇلتتىق ۇلان قاتارىندا 1700 دەن استام كوپبالالى وتباسى بار. سولاردىڭ ءبىرى - 5573 اسكەري ءبولىمى كومانديرىنىڭ تەحنيكا جانە قارۋ-جاراق جونىندەگى ورىنباسارى پودپولكوۆنيك ادىلبەك بولاتحانوۆتىڭ وتباسى.
وفيتسەر قۇقىقتىق ءتارتىپ اسكەرىنىڭ ساپىندا 20 جىلعا جۋىق ەڭبەك ەتىپ كەلەدى. وسى ۋاقىت ىشىندە ول قازاقستاننىڭ ءتورت قالاسىندا قىزمەت اتقارعان. شاڭىراق يەسى وسىعان بايلانىستى وتباسىمەن بىرگە تۇرعىلىقتى جەرىن بىرنەشە رەت وزگەرتتى. اسكەري قىزمەتتىڭ قونىس اۋدارۋى مەن ەرەكشەلىكتەرىندە كەزدەسكەن بارلىق قيىندىقتارعا قاراماستان، جۇبايى سەنىمدى سەرىك بوپ، جولداسىن ءاردايىم قولداي ءبىلدى جانە ۇيدەگى جايلىلىقتى قامتاماسىز ەتتى. ءوزارا تۇسىنىستىك پەن وتباسىنىڭ قولداۋى وفيتسەردىڭ وتانعا قالتقىسىز قىزمەت ەتۋىنە مۇمكىندىك بەردى.
اسكەري قىزمەت جوعارى جاۋاپكەرشىلىكتى جانە ءتارتىپتى تالاپ ەتەدى، دەسەك تە كەيىمكەرىمىز بالا تاربيەسىنىڭ ماڭىزدى مىندەت بولىپ قالا بەرەتىنىنە سەنىمدى.
- اكە بولۋ - ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك. ءبىز بالالارىمىزدىڭ بىزگە قاراپ بوي تۇزەگەنىن قالايمىز، ولار ءۇشىن ۇلگى بولۋعا تىرىسامىز. اسكەري قىزمەت ماعان ءتارتىپ پەن تاباندىلىقتى، ال اكە بولۋ - مەيىرىمدىلىك پەن شىدامدىلىقتى ۇيرەتتى، - دەيدى پودپولكوۆنيك ادىلبەك بولاتحانوۆ.
6636 اسكەري ءبولىمىنىڭ سەرجانتى ماحامبەت بايجىگىتوۆ وتباسىنا جانە قىزمەتتىك بورىشىنا ادالدىقتىڭ تاعى ءبىر مىسالى. ارىپتەستەرىنىڭ اراسىندا ول بايلانىس مامانى جانە جاۋاپتى اسكەري قىزمەتشى رەتىندە لايىقتى قۇرمەتكە يە. جۇبايىمەن بىرگە جەتى بالا تاربيەلەپ، وتباسىنىڭ اماندىعىن، ۇلدارى مەن قىزدارىنىڭ جەتىستىكتەرىن ومىردەگى باستى جەڭىسىم دەپ سانايدى.
كوپبالالى اكە بالالاردى سپورت ارقىلى تاربيەلەۋگە ەرەكشە كوڭىل بولەدى. قىزمەتتەن بوس ۋاقىتىندا ول ۇلدارىن قازاق كۇرەسى بويىنشا جاتتىقتىرادى. پەرزەنتتەرىنە ۇلتتىق داستۇرلەرگە دەگەن سۇيىسپەنشىلىكتى، ءتارتىپتى، قارسىلاسىن قۇرمەتتەۋدى جانە جەڭىسجولىندا جىگەرلى بولۋدى ۇيرەتەدى. سەرجانتتىڭ ايتۋىنشا، سپورتپەن شۇعىلدانۋ بالالارعا مىنەز-قۇلىق پەن وزىنە دەگەن سەنىمدىلىكتى قالىپتاستىرۋعا كومەكتەسەدى.
ۇلتتىق ۇلاننىڭ اسكەري قىزمەتشىلەرى مەملەكەتتىڭ سەنىمدى تىرەگى بولا وتىرىپ، وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ بويىندا پاتريوتيزم سەزىمىن، ەڭبەككە دەگەن قۇرمەت پەن وتباسىلىق قۇندىلىقتارعا ادالدىقتى تاربيەلەيتىن قامقور اكە بولىپ قالا بەرەدى.
بۇعان دەيىن كەشە ەلوردادا استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن «جاۋاپتى اكە - تۇراقتى قوعامنىڭ تىرەگى» اتتى قالالىق اكەلەر فورۋمى وتكەنىن جازعانبىز.