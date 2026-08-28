وتىز كۇنگە قاماۋ جانە 400 مىڭ ايىپپۇل: الماتىدا جول ەرەجەلەرىن ەلەمەگەن جۇرگىزۋشى جازالاندى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا جول-كولىك وقيعاسىنان مەملەكەتتىك نومەرى جوق كولىكپەن قاشىپ كەتكەن جۇرگىزۋشىنىڭ بەينەجازباسى تارادى.
بۇل دەرەككە قاتىستى الماتى قالاسىنىڭ پوليتسيا دەپارتەمەنتى جاۋاپ بەردى. ءتارتىپ ساقشىلارى رايىمبەك داڭعىلىندا جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ورەسكەل بۇزعان Hyundai Elantra اۆتوكولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى ۇستالعانىن مالىمدەدى. ونىڭ كولىك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعى بولماعان.
- جۇرگىزۋشىنىڭ كىم ەكەنى انىقتالدى. ول الماتى قالاسىنىڭ 23 جاستاعى تۇرعىنى بولىپ شىقتى. ول جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ورەسكەل بۇزعانى ءۇشىن وعان ءبىرقاتار اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق بويىنشا جاۋاپقا تارتىلدى، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
پوليتسيا مالىمەتىنشە، قۇقىق بۇزۋشىعا مانيەۆر جاساۋ، مەملەكەتتىك تىركەۋ ءنومىرىنسىز كولىك جۇرگىزۋ، كولىك اينەكتەرىن كۇڭگىرتتەۋ، جول تاڭبالارىنىڭ تالاپتارىن ساقتاماۋ جانە كولىك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعى جوق بولا تۇرا كولىك باسقارۋ فاكتىلەرى بويىنشا اكىمشىلىك حاتتامالار تولتىرىلعان.
ودان بولەك جول-كولىك وقيعاسى بويىنشا جيناقتالعان ماتەريالدار الماتى قالاسىنىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق اكىمشىلىك سوتىنا جولدانعان.
سوت شەشىمىمەن ول 30 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماققا الىندى جانە وعان 100 ا ە ك كولەمىندە ايىپپۇل سالىندى.
ەسكە سالايىق، الماتىدا پوليتسيا جانىندا ارانداتۋشىلىق بەينەجازبا تۇسىرگەن تۇرعىن ۇستالدى.