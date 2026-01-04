وتىز بەس جىلدا 2 ميلليونعا جۋىق كوشەت ەكتىم - قىزىلوردالىق قارت باعبان
قىزىلوردا. KAZINFORM - جاسى 85 تەن اسقان قىزىلوردالىق بەكتاي سۇلەيمەنوۆ وبلىس ورتالىعىن كوگالداندىرۋ ىسىنە ءبىر كىسىدەي ۇلەس قوسىپ كەلەدى. Kazinform ءتىلشىسى قارتتىعىنا قاراماستان ءالى كۇنگە قولىنان كۇرەك-كەتپەنى تۇسپەگەن اقساقالمەن سۇحباتتاستى.
كەيىپكەرىمىز تال وتىرعىزۋدى 12 جاسىنان باستاعان.
سودان بەرى قارا جەرگە قاداعان كوشەتىنىڭ سانى 2 ميلليونعا جەتىپتى.
35 جىلدا قالانىڭ سىرت جاعىنداعى 8 گەكتار جەردى باققا اينالدىرعان.
- اۋەلگىدە 4-5 سوتىق جەرگە شاعىن ناسوسپەن سۋارۋ ارقىلى كوشەت ەگۋدەن باستادىم. قازىر مۇندا الما، المۇرت، شيە، سارى ورىك، قارا ورىك، جيدە، ءجۇزىمنىڭ ءۇش-ءتورت سورتى، تاۋلى جەردە وسەتىن ارشا، بوت ارشا، بوز ارشا سياقتى اعاشتارعا دەيىن بار. قىزىلوردانىڭ كليماتىندا كوشەتتى كۇزدە ەگۋدىڭ تيىمدىلىگى تومەن. ودان كوكتەمدە ەككەن دۇرىس. جازدا قىلقان جاپىراقتىلاردى ەگۋگە بولادى، - دەدى بەكتاي سۇلەيمەنوۆ.
بەينەتكەش اقساقال - قىزىلوردانى جاسىل قالاعا اينالدىرۋعا بولاتىنىن دالەلدەگەن جان. وعان جەتۋدىڭ جولى قۇر ناۋقانشىلدىق ەمەس، شىنايى ىنتا مەن ەڭبەك قانا ەكەنىنە كوپ ادامنىڭ كوزىن جەتكىزدى.
سۇحبات بارىسىندا ول وبلىستىق فتيزيوپۋلمونولوگيا ورتالىعىنىڭ ەمدەلۋشىلەرى ءۇشىن ءتيىمدى ۇسىنىسىن جەتكىزدى.
- وكپە اۋرۋىنا شالدىققان ناۋقاستار ءۇشىن جاسىل جەلەكتىڭ پايداسى مول. دارىگەرلەر تۋبديسپانسەردە جاتىپ ەمدەلگەن ناۋقاستارعا ەمى بىتكەسىن كوكشەتاۋداعى، سولتۇستىك قازاقستانداعى قاراعاي ورمانىنا بارۋدى ۇسىنادى. وسىنداي جاعدايدى وزىمىزدە دە جاساۋعا بولادى. جەرگىلىكتى بيلىك ماسەلەگە كوڭىل ءبولىپ، قاراجات قاراستىرسا، 7-8 گەكتار جەرگە قاتارلاستىرىپ اعاش ەگۋگە ءوزىم كومەكتەسەر ەدىم. ناۋقاستار ەم-دوم قابىلداعاننان كەيىن جاسىل جەلەكتە تازا اۋا جۇتىپ، سەرۋەندەپ جۇرسە، دەنساۋلىعىن تۇزەۋگە كوپ كومەكتەسەر ەدى، - دەدى ول.
جاستايىنان بەينەتكە بەيىمدەلگەن قاريانىڭ شارۋاسىنا قازىرگى كۇنى بالالارى مەن نەمەرەلەرى قولعابىس جاساپ ءجۇر.
ايتا كەتەيىك، باعبان تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى جۋىردا «باعبان» دەرەكتى فيلمىن ءتۇسىردى.
سونداي-اق ول Jibek Joly تەلەارناسى ۇيىمداستىرعان سالتاناتتى ماراپاتتاۋ راسىمىندە «جاقسى ادام - 2025» ارنايى سىيلىعىن يەلەندى.
اۆتور
نازەركە سانيازوۆا