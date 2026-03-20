وتىراردا «بالۋان تاس» كوتەرۋ ءراسىمى قايتا جاڭعىردى
تۇركىستان. KAZINFORM - ناۋرىز مەيرامى قارساڭىندا تۇركىستان وبلىسىندا كونە «بالۋان تاس» كوتەرۋ ءراسىمى قايتا جاڭعىردى. تاعىلىمى تەرەڭ ءداستۇر وتىرار اۋدانىنىڭ ورتالىعى ءشاۋىلدىر اۋىلىندا كوپشىلىك الدىندا سالتاناتتى تۇردە ءوتتى.
ءىس-شارا بارىسىندا سالماعى 150 كەلىدەن اساتىن الىپ تاستى اقمولالىق بەلگىلى پالۋان ارمان سۇلەيمەن كوتەرىپ، ارنايى تۇعىرعا ورناتتى. وسى ساتتەن باستاپ تاس «بالۋان تاس» مارتەبەسىنە يە بولدى.
اتالعان ءراسىم تۇركىستان وبلىسى اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن جۇزەگە اسقان «تۇركىستان وبلىسىنا بالۋان تاس ساپارى» ەكسپەديتسياسىنىڭ ءۇشىنشى كۇنى اياسىندا ءوتتى. جوبا «قازاق كۇشىنىڭ كارتاسى» مادەني- تانىمدىق باستاماسى شەڭبەرىندە ۇيىمداستىرىلىپ، ۇلتتىق باھادۇرلىك مۇرانى جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان.
ەكسپەديتسيا جەتەكشىسى، «Baluan tas» ۇلتتىق سپورت تۇرلەرى جانە مادەنيەتى اكادەمياسىنىڭ پرەزيدەنتى ابىلايحان قالنازاروۆ بۇل ءداستۇردىڭ تاريحي مانىنە توقتالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، قازاق دالاسىندا بۇرىن اۋىل- ايماققا ايگىلى بالۋان كەلگەندە، جۇرتشىلىق ودان «بالۋان تاس» كوتەرۋدى وتىنەتىن بولعان.
- بۇل - ەجەلدەن كەلە جاتقان ەرەكشە ءراسىم. دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، سوڭعى رەت وتىرار وڭىرىندە وتكەن عاسىردىڭ 40-جىلدارى قاجىمۇقان مۇڭايتپاس ۇلى كوتەرگەن. ودان كەيىن ءدال وسى تالاپ پەن شارتقا ساي ءراسىم ەلىمىز اۋماعىندا ورىندالماعان. بۇگىنگى شارا - سول ءۇزىلىپ قالعان ءداستۇردىڭ جالعاسى، - دەدى ابىلايحان قالنازاروۆ.
جيىن بارىسىندا اۋىل اقساقالى مامىرايحان قالنازاروۆ پالۋانعا باتا بەرىپ، قۇرمەت رەتىندە ات مىنگىزدى.
- اتام قازاق «بالۋان كەلسە - قۇت» دەگەن. مۇنداي كۇن اۋىلعا ءجيى كەلە بەرمەيدى. ارمان سەكىلدى ازاماتقا قۇرمەت كورسەتۋ - ءبىزدىڭ پارىزىمىز، - دەدى اقساقال.
ايتا كەتەيىك، تاريحي دەرەكتەرگە سايكەس، قاجىمۇقان كوتەرگەن تاستىڭ سالماعى شامامەن 30- 40 پۇت بولعان. الايدا ول تاس 1969 -جىلعى سۋ تاسقىنى كەزىندە جوعالىپ كەتكەن.
وسىلايشا، اراعا 80 جىلدان استام ۋاقىت سالىپ، كونە ءداستۇر 2026 -جىلعى 20-ناۋرىزدا قايتا جاڭعىردى. ماماندار بۇل وقيعانىڭ تەك سپورتتىق ەمەس، مادەني-سيمۆولدىق ماڭىزى زور ەكەنىن اتاپ وتۋدە.
- قاسيەتتى ولكەدە، ناۋرىز مەيرامى قارساڭىندا بابالارىمىزدىڭ ءداستۇرىن جاڭعىرتىپ جاتقانىما قۋانىشتىمىن! مەرەكە قۇتتى بولسىن، ەل امان، جۇرت تىنىش بولسىن، - دەيدى سپورتشى.
انىقتاما: ارمان سۇلەيمەن - سامبو، دزيۋدو، پاۋەرليفتينگ جانە باسقا دا كۇش سپورت تۇرلەرىنەن جوعارى جەتىستىكتەرگە جەتكەن سپورتشى. ول - 17 دۇركىن الەم چەمپيونى، 5 دۇركىن ازيا چەمپيونى جانە بىرنەشە مارتە الەم رەكوردشىسى.
اۆتور
ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى