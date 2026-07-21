فوتوتۇزاق تارباعاتايداعى قىزىل كىتاپقا ەنگەن جانۋاردى ءتۇسىرىپ الدى
استانا. KAZINFORM - تارباعاتاي مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ اۋماعىندا ورناتىلعان فوتوتۇزاقتاردىڭ بىرىنە تۇركىستان سىلەۋسىنىنىڭ (Lynx lynx isabellinus) سۋ ءىشىپ جۇرگەن ءساتى تىركەلدى.
بۇل - ۇلتتىق پارك اۋماعىندا سيرەك كەزدەسەتىن جانۋارلاردىڭ تۇراقتى مەكەندەيتىنىن جانە تابيعي ورتانىڭ قولايلى ساقتالعانىن دالەلدەيتىن ماڭىزدى دەرەكتەردىڭ ءبىرى.
تۇركىستان سىلەۋسىنى - مىسىق تۇقىمداسىنا جاتاتىن ءىرى جىرتقىش اڭ. ول كادىمگى سىلەۋسىننىڭ ورتالىق ازيادا تارالعان ءتۇر تارماعى بولىپ سانالادى. قازاقستاندا وتە سيرەك كەزدەسەتىندىكتەن، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگىزىلگەن جانە مەملەكەت قورعاۋىنا الىنعان.
ورنيتولوگ، مەملەكەتتىك ينسپەكتور قابىل ميناردىڭ ايتۋىنشا ۇلتتىق پاركتىڭ ورماندى- تاۋلى القاپتارى مەن جارتاستى شاتقالدارى بۇل اڭنىڭ تىرشىلىك ەتۋىنە قولايلى مەكەن سانالادى. ساق ءارى جاسىرىن تىرشىلىك ەتەتىن سىلەۋسىن ادامداردىڭ كوزىنە وتە سيرەك تۇسەدى. سوندىقتان فوتوتۇزاقتارعا تىركەلگەن ءاربىر بەينەماتەريال ونىڭ تارالۋ ايماعىن، مىنەز-قۇلقىن جانە سانىن باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن قۇندى عىلىمي اقپارات.
- تارباعاتاي مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىندە تۇركىستان سىلەۋسىنىن قورعاۋ جانە ونىڭ تابيعي مەكەنىن ساقتاۋ ماقساتىندا تۇراقتى مونيتورينگ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ وتىرادى. سيرەك كەزدەسەتىن جىرتقىشتىڭ فوتوتۇزاقتارعا تىركەلۋى پارك ەكوجۇيەسىنىڭ تۇراقتىلىعىن كورسەتىپ قانا قويماي، ەلىمىزدىڭ بيوالۋانتۇرلىلىگىن ساقتاۋعا باعىتتالعان تابيعات قورعاۋ شارالارىنىڭ ناتيجەلى ەكەنىن دە دالەلدەيدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك ىلە الاتاۋىندا سيرەك كەزدەسەتىن سىلەۋسىننىڭ قوزعالىسى باقىلاۋعا الىنعان ەدى.