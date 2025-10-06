ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    07:42, 06 - قازان 2025 | GMT +5

    وڭتۇستىكتەگى جەر سىلكىنىسى: ماماندار اسا قاۋىپتى ۋچاسكەلەرگە تەكسەرۋ جۇرگىزدى

    استانا. KAZINFORM - توتەنشە جاعدايلار ۆيتسە-ءمينيسترى باتىربەك ابدىشيەۆتىڭ توراعالىعىمەن جەدەل شتابتىڭ كەڭەسى ءوتتى.

    Quake felt in south of Kazakhstan
    Photo credit: Anadolu Agency

    ت ج م كوماندالىق ورتالىعىندا جەر سىلكىنىسىنەن كەيىنگى ءىس- قيمىلداردى ۇيلەستىرۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك ورگان وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن كەڭەس ءوتتى.

    - ق ر ت ج م «قازسەلدەنقورعاۋ» م م فيليالىنىڭ ماماندارى اسا قاۋىپتى ۋچاسكەلەرگە تەكسەرۋ جۇرگىزدى. توپىراقتىڭ ءىرى زاقىمدانۋلارى، دەفورماتسيالارى، جارىقتارى مەن شوگۋلەرى انىقتالعان جوق. تىرشىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ وبەكتىلەرى مەن اسا ماڭىزدى ينفراقۇرىلىمدار شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتىر، - دەپ جازدى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قيراۋلار مەن زارداپ شەككەندەر تۋرالى اقپارات تۇسپەگەندىگى جونىندە جازدىق.

    تەگ:
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار