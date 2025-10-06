07:42, 06 - قازان 2025 | GMT +5
وڭتۇستىكتەگى جەر سىلكىنىسى: ماماندار اسا قاۋىپتى ۋچاسكەلەرگە تەكسەرۋ جۇرگىزدى
استانا. KAZINFORM - توتەنشە جاعدايلار ۆيتسە-ءمينيسترى باتىربەك ابدىشيەۆتىڭ توراعالىعىمەن جەدەل شتابتىڭ كەڭەسى ءوتتى.
ت ج م كوماندالىق ورتالىعىندا جەر سىلكىنىسىنەن كەيىنگى ءىس- قيمىلداردى ۇيلەستىرۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك ورگان وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن كەڭەس ءوتتى.
- ق ر ت ج م «قازسەلدەنقورعاۋ» م م فيليالىنىڭ ماماندارى اسا قاۋىپتى ۋچاسكەلەرگە تەكسەرۋ جۇرگىزدى. توپىراقتىڭ ءىرى زاقىمدانۋلارى، دەفورماتسيالارى، جارىقتارى مەن شوگۋلەرى انىقتالعان جوق. تىرشىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ وبەكتىلەرى مەن اسا ماڭىزدى ينفراقۇرىلىمدار شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتىر، - دەپ جازدى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قيراۋلار مەن زارداپ شەككەندەر تۋرالى اقپارات تۇسپەگەندىگى جونىندە جازدىق.