وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى ءبىرىنشى حانىمى قىلمىسى ءۇشىن 7 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى
استانا. KAZINFORM - سەۋل سوتى جۇما كۇنى وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى ءبىرىنشى حانىمى كيم كون حيدى قىزمەتكە تاعايىنداۋ مەن ىسكەرلىك قىزمەتتەر ءۇشىن قىمبات سىيلىقتار العانى ءۇشىن جەتى جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا كەستى، دەپ حابارلايدى Yonhap اقپارات اگەنتتىگى.
ارنايى پروكۋرور مين دجۋن كيدىڭ كومانداسى بۇرىنعى ءبىرىنشى حانىمنىڭ جەكە مامىلەلەر جاساۋ ءۇشىن بىرنەشە رەت قىزمەتتىك جاعدايىن پايدالانعانىن العا تارتىپ، ونى 7,5 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن سۇراعان بولاتىن.
تەرگەۋ نۇسقاسى بويىنشا، كيم كونگ حي 2022 -جىلدىڭ ناۋرىز- مامىر ايلارى ارالىعىندا قۇرىلىس كومپانياسىنىڭ باسشىسىنان 100 ميلليون ۆوننان (شامامەن 66700 دوللار) استام باعاداعى زەرگەرلىك بۇيىمداردى، سونىڭ ىشىندە Van Cleef - Arpels القاسىن العان. ونىڭ ورنىنا بيزنەسمەن كۇيەۋ بالاسىنىڭ مەملەكەتتىك لاۋازىمعا تاعايىندالۋىنا ىقپال ەتۋدى سۇراعان.
بۇدان باسقا، تەرگەۋشىلەر 2022 -جىلدىڭ ساۋىرىندە ۇلتتىق ءبىلىم بەرۋ كوميسسياسىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى كيمگە بۇل قىزمەتكە تاعايىندالۋ ءۇشىن التىن تاسباقا مۇسىنشەسىن بەرگەنىن سەندىرىپ وتىر.
كيم سونىمەن قاتار 2022 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندە كاسىپكەردەن Vacheron Constantin ساعاتىن جانە 2023 -جىلدىڭ اقپانىندا بۇرىنعى پروكۋرور سىيعا تارتقان دەلىنگەن ايگىلى سۋرەتشى لي ۋفاننىڭ كارتيناسىن الدى دەگەن كۇدىككە ءىلىندى.
ارنايى پروكۋراتۋرا سونداي-اق كيمدى 2022 -جىلى پاستوردان 5,4 ميلليون ۆون تۇراتىن Dior سومكەسىن الدى دەپ ايىپتاپ وتىر.
وسىعان دەيىن پروكۋرورلار وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتىنە ءولىم جازاسىن بەرۋدى تالاپ ەتكەنىن جازدىق.