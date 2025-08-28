وڭتۇستىك كورەيانىڭ ەكس-پرەزيدەنتى يۋن سوك ەل التىنشى رەت سوتقا كەلمەدى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيانىڭ ەكس- پرەزيدەنتى يۋن سوك ەل بەيسەنبى كۇنى قاستاندىق ءىسى بويىنشا كەزەكتى سوت تىڭداۋىنا تاعى دا قاتىسقان جوق، دەپ حابارلايدى Yonhap.
10- شىلدەدە ەكىنشى مارتە قاماۋعا الىنعاننان بەرى يۋن سوك ەل سەۋلدىڭ ورتالىق اۋداندىق سوتىنداعى تىڭداۋلارعا دەنساۋلىعىنا بايلانىستى كەلۋدەن باس تارتىپ كەلەدى.
سوت بەيسەنبى كۇنگى وتىرىستى باستاي وتىرىپ، ايىپتالۋشىنىڭ تاعى دا قاتىسپاعانىن مالىمدەدى. ونى قاماۋدا ۇستاۋ مەكەمەسى سوتقا ءماجبۇرلى تۇردە اكەلۋدىڭ قيىندىعىن تۇسىندىرگەن رەسمي حابارلاما جولدادى.
قىلمىستىق-پروتسەسسۋالدىق كودەكس بويىنشا ايىپتالۋشى زاڭدى نەگىزسىز سوتقا قاتىسۋدان باس تارتقان جاعدايدا، ونى ءماجبۇرلى تۇردە جەتكىزۋ مۇمكىن بولماعان نە ەداۋىر قيىندىق تۋدىرعان كەزدە سوت پروتسەسىن ايىپتالۋشىسىز جالعاستىرۋعا بولادى.
ەكس- پرەزيدەنتكە 2024 -جىلعى جەلتوقساندا قىسقا مەرزىمگە اسكەري جاعداي ەنگىزۋ ارقىلى بۇلىك ۇيىمداستىردى جانە بيلىكتى تەرىس پايدالاندى دەگەن ايىپ تاعىلىپ وتىر.
Yonhap اتاپ وتكەندەي، قاستاندىق ءۇشىن ەڭ جوعارعى جازا - ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ نەمەسە ءولىم جازاسى كوزدەلگەن.
ەسكە سالا كەتەيىك، سەۋل سوتى سارسەنبى كۇنى اسكەري جاعداي ەنگىزۋگە قاتىسى بار دەپ ايىپتالعان بۇرىنعى پرەمەر-مينيستر حان دوك سۋدىڭ قاماۋعا الۋ تۋرالى ءوتىنىشىن قاناعاتتاندىرماعان بولاتىن.