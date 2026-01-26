وڭتۇستىك كورەيانىڭ ەكس-پرەمەرى لي حە حان قايتىس بولدى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ بۇرىنعى پرەمەر-ءمينيسترى لي حە حان جەكسەنبى كۇنى ۆەتنامدا كوز جۇمدى. بۇل تۋرالى شينحۋا yonhap اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
Yonhap مالىمەتىنشە، لي حە حان جۇما كۇنى حوشيمين قالاسىنا جاساعان ساپارى كەزىندە كەنەتتەن ەسىنەن تانىپ، شۇعىل تۇردە جەرگىلىكتى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن.
دارىگەرلەر وعان «ءجىتى ميوكارد ينفاركتى» دياگنوزىن قويىپ، ستەند قويۋ پروتسەدۋراسىن جۇرگىزگەن. الايدا ول ەسىن جيماعان كۇيى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 14:48-دە قايتىس بولدى.
جەتى رەت دەپۋتات بولىپ سايلانعان، وڭتۇستىك كورەياداعى دەموكراتيالىق قوزعالىستىڭ ارداگەرى لي حە حان 2004- 2006 -جىلدارى بۇرىنعى پرەزيدەنت نو مۋ حەننىڭ تۇسىندا پرەمەر-مينيستر قىزمەتىن اتقارعان. سونىمەن قاتار ول قوعامدىق بىرلىك جونىندەگى كونسۋلتاتيۆتىك كەڭەستىڭ اعا ۆيتسە-پرەزيدەنتى قىزمەتىندە بولعان.
بۇعان دەيىن وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى پرەمەر-ءمينيسترى حان دوك سۋ سارسەنبى كۇنى 2024 -جىلى اسكەري جاعدايدى قىسقا مەرزىمدى ەنگىزۋگە كومەكتەسكەنى جانە قولداعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلىپ، 23 جىلعا سوتتالدى.