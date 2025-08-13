وڭتۇستىك كورەيانىڭ ەكس- ءبىرىنشى حانىمى جەمقورلىققا قاتىسى بار دەگەن ايىپپەن قامالدى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى ءبىرىنشى حانىمى كيم كون حي سارسەنبىدە جەكە كامەراعا وتىرعىزىلدى. بۇل سوت ونى ارنايى پروكۋرورلاردىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قاتىستى ءبىرقاتار ايىپتاۋ بويىنشا تەرگەۋى اياسىندا قاماۋعا الۋ تۋرالى سانكسيا بەرگەننەن كەيىن بولدى، دەپ حابارلايدى Yonhap اقپارات اگەنتتىگى.
ارنايى پروكۋرور توبىنىڭ مالىمەتىنشە، وعان قىمبات سىيلىقتار الۋ ارقىلى پاراقورلىق، Deutsch Motors اۆتوكولىك ديلەرىنىڭ باعالى قاعازدارىمەن الاياقتىق جاساۋ جانە دەپۋتاتتىققا كانديداتتاردى ىرىكتەۋ پروتسەسىنە ارالاسۋ بويىنشا ايىپتار تاعىلىپ وتىر.
52 جاستاعى كيم كون حي كىناسىن مويىندامادى. ءبىراق ءتورت ساعاتتىق تىڭداۋدان كەيىن سوت ەگەر ول بوساتىلسا، دالەلدەمەلەردى جويا الاتىنىن ءتۇسىندىرىپ، ونى قاماۋعا الۋدى بۇيىردى. وسىلايشا كيم كون حي جانە ونىڭ كۇيەۋى، بۇرىنعى پرەزيدەنت يۋن سوك يەل ەل تاريحىندا ءبىر ۋاقىتتا ۇستالعان العاشقى بۇرىنعى پرەزيدەنتتىك جۇپقا اينالدى.
ارنايى پروكۋرور مين جۋن گيدىڭ كومانداسى وتكەن اپتادا كيمدى كاپيتال نارىعى تۋرالى، ساياسي قورلار جونىندە جانە دەلدالدىق ءۇشىن پارا الۋ تۋرالى زاڭدى بۇزدى دەگەن ايىپپەن قاماۋعا الۋ تۋرالى وردەر بەرۋدى سۇرادى.
ەسكە سالا كەتسەك، وڭتۇستىك كورەيا سوتى ەكس-ءبىرىنشى حانىمدى قاماۋعا الۋعا سانكسيا بەرگەنىن جازعان بولاتىنبىز.
بۇعان دەيىن وڭتۇستىك كورەيانىڭ ەكس-پرەزيدەنتى قاماۋدا قالا بەرەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.