وڭتۇستىك كورەيانىڭ ەكس-العاشقى حانىمىنا سىبايلاس جەمقورلىق بويىنشا ايىپ تاعىلدى
استانا. KAZINFORM - جۇما كۇنى وڭتۇستىك كورەيانىڭ ارنايى پروكۋرورىنىڭ توبى ەلدىڭ بۇرىنعى ءبىرىنشى حانىمى كيم كون حيعا سىبايلاس جەمقورلىق جانە پاراقورلىق ءىسى بويىنشا رەسمي ايىپ تاقتى. بۇل تۋرالى Yonhap اگەنتتىگى حابارلايدى.
كيم كون حي - بۇرىنعى پرەزيدەنت يۋن سوك يەلدىڭ جۇبايى. ول ەل تاريحىندا تۇڭعىش رەت قاماۋعا الىنىپ، سوتقا تارتىلعان بۇرىنعى پرەزيدەنتتىڭ زايىبى اتاندى.
ارنايى پروكۋرور مين جۋن گيدىڭ مالىمەتىنشە، كيم كون حيعا كەلەسى زاڭداردى بۇزعانى ءۇشىن ايىپ تاعىلعان:
كاپيتال نارىعى تۋرالى زاڭدى بۇزۋ؛
ساياسي قورلار تۋرالى زاڭدى بۇزۋ؛
دەلدالدىق ارقىلى پارا الۋ.
ول باعالى قاعازدارمەن الاياقتىق، سايلاۋ ناتيجەسىنە ىقپال ەتۋگە تىرىسۋ جانە ىسكەرلىك قىزمەتتەر ءۇشىن قىمبات سىيلىقتار الۋ بويىنشا ايىپتالىپ وتىر.
ايىپتاۋ قورىتىندىسى ونىڭ الدىن الا قاماۋعا الۋ مەرزىمى اياقتالۋىنا ەكى كۇن قالعاندا جاريالاندى. بۇل شارا ونى تەرگەۋ يزولياتورىندا تاعى 6 ايعا دەيىن قالدىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ەگەر ارنايى پروكۋرور قوسىمشا ايىپتار بويىنشا جاڭا قاماۋعا الۋ سانكتسياسىن السا، بۇل مەرزىم ۇزارتىلۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، كيم كون حي 12-تامىزدا تۇتقىندالعان بولاتىن.
سودان بەرى ارنايى پروكۋرورلار ونى بەس رەت جەكە تەرگەگەنىمەن، ول ۇندەمەۋ قۇقىعىن ءجيى پايدالانعان.
كيم كون حي مەن يۋن سوك يەل - ەل تاريحىندا ءبىر مەزگىلدە تۇتقىندالىپ، سوت الدىندا جاۋاپ بەرىپ جاتقان تۇڭعىش ەكس-پرەزيدەنتتىك جۇپ. بۇگىندە يۋن سوك يەل دە قاماۋدا وتىر جانە وعان توڭكەرىس ۇيىمداستىرۋ بابى بويىنشا ايىپ تاعىلعان.
كەشە، 28-تامىزدا، ول سوت وتىرىسىنا التىنشى رەت قاتىسپاي، سوت پروتسەسى ونىڭ قاتىسۋىنسىز جالعاسقان.