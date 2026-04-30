    وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتىنىڭ جازا مەرزىمى ۇزارتىلدى

    استانا. KAZINFORM - سارسەنبى كۇنى اپەللياتسيالىق سوت وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى يۋن سوك يەلدى تۇتقىنداۋعا قارسىلىق ءبىلدىردى دەگەن ايىپپەن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن بەس جىلدان جەتى جىلعا دەيىن ۇزارتتى، دەپ حابارلادى Yonhap.

    Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
    فوتو: Yonhap

    2026 -جىلدىڭ قاڭتارىندا سوت بۇرىنعى پرەزيدەنتتى يۋننىڭ 2024 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا قىسقا مەرزىمدى اسكەري جاعداي جاريالاۋىنا بايلانىستى ايىپتار بويىنشا بەس جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا كەستى.

    پروكۋرورلار 10 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى سۇراعان بولاتىن.

    ءسويتىپ، سەۋل اپەللياتسيالىق سوتى بۇرىنعى پرەزيدەنتتى وتكەن جىلى ونى ۇستاۋعا تىرىسقان تەرگەۋشىلەرگە كەدەرگى كەلتىرگەنى ءۇشىن كىنالى دەپ تاۋىپ، قاتاڭ جازا تاعايىندادى.

    يۋن سوك يەل 2025 -جىلدىڭ شىلدەسىنەن بەرى تەرگەۋ يزولياتورىندا وتىر، ول 2024 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا اسكەري جاعداي جاريالاۋعا بايلانىستى ايىپتار بويىنشا ەكىنشى رەت قاماۋعا الىنعان.

