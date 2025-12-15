وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى قارسىلاستارىن جويۋ ءۇشىن اسكەري جاعداي جاريالادى - ارنايى پروكۋرور
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى يۋن سوك ەل ساياسي قارسىلاستارىن جويۋ، مونوپوليالاندىرۋ جانە بيلىكتى ساقتاۋ ءۇشىن اسكەري جاعداي جاريالادى. بۇل ونىڭ ارنايى رەجيمدى ورناتۋ تۋرالى جارلىق ەلدى ابايسىز وپپوزيتسيالىق پارتيادان قورعاۋعا باعىتتالعان دەگەن مالىمدەمەلەرىنە قايشى كەلەدى. ارنايى پروكۋرور توبى وسىنداي قورىتىندىعا كەلدى.
Yonhap اگەنتتىگىنىڭ جازۋىنشا، ارنايى پروكۋرور چو ىن-سوكتىڭ كومانداسى دۇيسەنبى كۇنى بۇرىنعى پرەزيدەنت، بۇرىنعى پرەمەر-مينيستر، ۇلتتىق بارلاۋ قىزمەتىنىڭ بۇرىنعى ديرەكتورى جانە بۇرىنعى قورعانىس ءمينيسترىن قوسا العاندا 24 ادامعا ايىپ تاعىپ، اسكەري جاعداي ەنگىزۋ ارەكەتىنە قاتىستى 180 كۇندىك تەرگەۋ قورىتىندىلارىن جاريالادى.
238 مۇشەدەن تۇراتىن ارنايى پروكۋرور توبى يۋن سوك يەلدىڭ ساياسي قارسىلاستارىن جويۋ ءۇشىن اسكەري جاعداي جاريالاۋ ارقىلى كوتەرىلىستى ۇيىمداستىرعانىن مالىمدەدى.
بۇدان باسقا، ارنايى پروكۋرور چو ىن-سوكتىڭ مالىمدەۋىنشە، بۇرىنعى پرەزيدەنت اسكەري جاعدايدى قىسقا مەرزىمدى ەنگىزۋگە دايىندىقتى 2024 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا جاريالانعانعا دەيىن ءبىر جىلدان استام ۋاقىت بۇرىن باستاعان.
- يۋن سوك يەل جانە باسقالارى اسكەري كۇش ارقىلى ساياسي قىزمەت پەن ۇلتتىق جينالىستىڭ جۇمىسىن توقتاتۋعا، سونداي-اق ۇلتتىق جينالىستىڭ ورنىنا قۇرىلعان توتەنشە زاڭ شىعارۋشى ورگان ارقىلى زاڭ شىعارۋشى جانە سوت بيلىگىن باسىپ الۋ ءۇشىن وپپوزيتسيالىق كۇشتەردى جويۋعا تىرىستى. ول ۇلتتىق جينالىستاعى ساياسي بەلسەندىلىكتى مەملەكەتكە قارسى ارەكەتتەر جانە كوتەرىلىس جوسپارلاپ وتىرعان مەملەكەتكە قارسى كۇشتەردىڭ ارەكەتتەرى رەتىندە سيپاتتاپ، اسكەري جاعداي ەنگىزدى، - دەپ قورىتىندىلادى چو ىن-سوك.
ساراپشىلار توبى بۇرىنعى پرەزيدەنتتىڭ 2022 -جىلدىڭ مامىر ايىندا باستالعان پرەزيدەنتتىك مەرزىمىنىڭ العاشقى كۇندەرىنەن باستاپ ءارتۇرلى ادامدارعا ءوزىنىڭ «توتەنشە وكىلەتتىكتەرىن» بىرنەشە رەت ايتقانىن انىقتاعانىن مالىمدەدى.
مىسالى، ارنايى پروكۋروردىڭ مالىمەتىنشە، 2022 -جىلدىڭ قاراشاسىندا سول كەزدەگى بيلىكتەگى «حالىق بيلىگى» پارتياسىنىڭ كوشباسشىلارىمەن كەشكى اس كەزىندە يۋن توتەنشە جاعدايلارعا بايلانىستى وكىلەتتىكتەرى بار ەكەنىن جانە اتىپ ولتىرىلسە دە «بارلىعىن جويىپ جىبەرەتىنىن» مالىمدەگەن.
سودان كەيىن، 2023 -جىلدىڭ قازان ايىنداعى اسكەري قايتا قۇرۋ الدىندا يۋن جانە ونىڭ كومەكشىلەرى اسكەري جاعداي ەنگىزۋگە دايىندالا باستاپ، جارلىق قايتا قۇرۋعا دەيىن نەمەسە كەيىن ورىندالۋى كەرەك پە، جوق پا، سونى قاراستىردى. سونداي-اق اسكەري جاعداي ەنگىزۋ ىسىنە قاتىسى بار كەيبىر ماڭىزدى تۇلعالاردى جوعارى باسشىلىق لاۋازىمدارعا تاعايىندادى، دەپ حابارلادى كوماندا.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇرىنعى پرەزيدەنت 2024 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا اسكەري جاعدايدى قىسقا مەرزىمگە ەنگىزۋ ارقىلى بۇلىك ۇيىمداستىردى جانە بيلىكتى تەرىس پايدالاندى دەپ ايىپتالىپ وتىر.
يۋن سوك يەل شىلدە ايىنان بەرى قاماۋدا، ول جەلتوقساندا اسكەري جاعدايدى ەنگىزە الماۋىنا بايلانىستى ەكىنشى رەت قاماۋعا الىندى.
بۇعان دەيىن سوت وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتىن كەپىلگە بوساتۋدان باس تارتقانىن جازدىق.
ال وڭتۇستىك كورەيانىڭ ەكس-العاشقى حانىمىنا سىبايلاس جەمقورلىق بويىنشا ايىپ تاعىلدى.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا