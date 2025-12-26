وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى 10 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ارنايى پروكۋرورلار توبى جۇما كۇنى بۇرىنعى پرەزيدەنت يۋن سوك ەلدى ادىلەتتىلىككە كەدەرگى كەلتىرگەنى جانە 2024-جىلدىڭ جەلتوقسانىندا اسكەري جاعداي ەنگىزۋىنە بايلانىستى باسقا دا ايىپتاۋلار بويىنشا 10 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تالاپ ەتتى.
Yonhap اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ارنايى پروكۋرور چو ىن سوكتىڭ كومانداسى بۇرىنعى پرەزيدەنتتىڭ ءىسى بويىنشا سوڭعى تىڭداۋى كەزىندە ونى 10 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى سۇرادى. بۇل رەتتە پروكۋراتۋرا بۇرىنعى پرەزيدەنتتىڭ قىلمىستىق ارەكەتتەرىن جاسىرۋ جانە اقتاۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك مەكەمەلەردى جەكەشەلەندىرۋ ارقىلى اۋىر قىلمىس جاساعانىن مالىمدەدى.
- سوتتالۋشىنىڭ قىلمىستىق ارەكەتتەرى كورەيا رەسپۋبليكاسىنداعى زاڭدىلىق پەن ءتارتىپتى ەلەۋلى تۇردە بۇزدى جانە وعان سەنىپ، ونى پرەزيدەنت ەتىپ سايلاعان حالىققا اۋىر سوققى بولدى. سولاي بولا تۇرا سوت قاراۋى كەزىندە سوتتالۋشى وكىنىش ءبىلدىرۋ نەمەسە حالىقتان كەشىرىم سۇراۋدىڭ ورنىنا اسكەري جاعداي جاريالاۋىنىڭ زاڭدىلىعىن بىرنەشە رەت قورعادى، - دەدى تەرگەۋ توبىنىڭ ءبىر مۇشەسى.
سوت بۇرىنعى پرەزيدەنت تەرگەۋشىلەرگە ءوزىن قاڭتار ايىندا ۇستاۋىنا مۇمكىندىك بەرمەي ادىلدىكتىڭ ورىندالۋىنا كەدەرگى كەلتىردى، سونداي-اق اسكەري جاعداي ەنگىزۋ تۋرالى جوسپاردى قاراۋعا شاقىرىلعان مينيسترلەر كابينەتىنىڭ 9 مۇشەسىنىڭ قۇقىن بۇزىپ، جارلىقتىڭ كۇشى جويىلعان سوڭ قايتا قارالعان قاۋلىنى جويىپ جىبەردى دەگەن ايىپ تاعىپ وتىر.
بۇرىنعى پرەزيدەنت سونىمەن قاتار دەكلاراتسيا تۋرالى جالعان اقپارات بار باسپا ءسوز مالىمدەمەلەرىن جاريالاۋ جانە اسكەري باسشىلار پايدالاناتىن قاۋىپسىز تەلەفونداردان جازبالاردى جويۋعا بۇيرىق بەردى دەپ ايىپتالىپ وتىر.
ارنايى پروكۋرورلار توبى ونى تۇتقىنداۋعا كەدەرگى كەلتىرگەنى ءۇشىن بەس جىلعا، مينيسترلەر كابينەتى مۇشەلەرىنىڭ قۇقىقتارىن بۇزعانى، شەتەلدىك باسپا سوزدە جالعان اقپارات تاراتقانى جانە تەلەفون جازبالارىن جويعانى ءۇشىن ءۇش جىلعا جانە ايىپتاۋ اكتىسىنە ەنگىزىلگەن قايتا قارالعان جارلىقتى دايىنداعانى ءۇشىن ەكى جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى تالاپ ەتتى.
- سوتتالۋشىنىڭ ارەكەتتەرىنەن بۇزىلعان كونستيتۋتسيا مەن قۇقىقتىق ءتارتىپتى قالپىنا كەلتىرۋ جانە كورەيا رەسپۋبليكاسى تاريحىنداعى ەڭ بەدەلدى تۇلعالاردىڭ بيلىكتى تەرىس پايدالانۋىمەن بايلانىستى قىلمىستاردىڭ قايتالانۋىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن ءبىز قاتاڭ جاۋاپكەرشىلىكتى تالاپ ەتۋىمىز كەرەك، - دەپ مالىمدەدى ارنايى تەرگەۋ توبىنىڭ مۇشەسى.
يۋن سوك ەلگە سونىمەن قاتار اسكەري جاعداي ەنگىزۋ ارەكەتىنىڭ ءساتسىز اياقتالۋىنا بايلانىستى تاعى ءۇش ايىپ تاعىلىپ وتىر، ونىڭ ىشىندە كوتەرىلىس ۇيىمداستىرۋ ايىپتاۋلارى دا بار.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇرىنعى پرەزيدەنت 2024-جىلدىڭ جەلتوقسانىندا اسكەري جاعدايدى قىسقا مەرزىمگە ەنگىزۋ ارقىلى بۇلىك ۇيىمداستىردى جانە بيلىكتى تەرىس ماقساتتا پايدالاندى دەپ ايىپتالىپ وتىر.
يۋن سوك ەل شىلدە ايىنان بەرى قاماۋدا، ول جەلتوقساندا اسكەري جاعدايدى ەنگىزە الماۋىنا بايلانىستى ەكىنشى رەت قاماۋعا الىندى.
بۇعان دەيىن سوت وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتىن كەپىلگە بوساتۋدان باس تارتقانىن جازدىق.
ال وڭتۇستىك كورەيانىڭ ەكس-العاشقى حانىمىنا سىبايلاس جەمقورلىق بويىنشا ايىپ تاعىلدى.