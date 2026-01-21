16:15, 21 - قاڭتار 2026 | GMT +5
وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى پرەمەر-ءمينيسترى 23 جىلعا سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى پرەمەر-ءمينيسترى حان دوك سۋ سارسەنبى كۇنى 2024-جىلى اسكەري جاعدايدى قىسقا مەرزىمدى ەنگىزۋگە كومەكتەسكەنى جانە قولداعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلدى.
Yonhap اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ارنايى پروكۋرور چو ىن-سوكتىڭ كومانداسى ەلدىڭ بۇرىنعى پرەمەر-ءمينيسترىن 15 جىل باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن سۇراعان.
سەۋل ورتالىق اۋداندىق سوتى ونى 23 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا كەسىپ، 2024-جىلدىڭ 3-جەلتوقسانىندا وڭتۇستىك كورەيادا اسكەري جاعدايدىڭ جاريالانۋى كوتەرىلىس بولعانىن راستادى.
بۇعان دەيىن وڭتۇستىك كورەيادا ەكس-پرەزيدەنتكە قاتىستى سوت ۇكىمى جاريالاناتىنىن جازعان بولاتىنبىز.