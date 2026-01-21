ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:15, 21 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى پرەمەر-ءمينيسترى 23 جىلعا سوتتالدى

    استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى پرەمەر-ءمينيسترى حان دوك سۋ سارسەنبى كۇنى 2024-جىلى اسكەري جاعدايدى قىسقا مەرزىمدى ەنگىزۋگە كومەكتەسكەنى جانە قولداعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلدى.

    ا
    Фото: Yonhap

    Yonhap اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ارنايى پروكۋرور چو ىن-سوكتىڭ كومانداسى ەلدىڭ بۇرىنعى پرەمەر-ءمينيسترىن 15 جىل باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن سۇراعان.

    سەۋل ورتالىق اۋداندىق سوتى ونى 23 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا كەسىپ، 2024-جىلدىڭ 3-جەلتوقسانىندا وڭتۇستىك كورەيادا اسكەري جاعدايدىڭ جاريالانۋى كوتەرىلىس بولعانىن راستادى.

    بۇعان دەيىن وڭتۇستىك كورەيادا ەكس-پرەزيدەنتكە قاتىستى سوت ۇكىمى جاريالاناتىنىن جازعان بولاتىنبىز.

    تەگ:
    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار