وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى ءبىرىنشى حانىمى تۇرمەگە قامالدى
استانا. KAZINFORM - سارسەنبى كۇنى سوت وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى ءبىرىنشى حانىمى كيم كون حيدى ىسكەرلىك كەلىسسوزدەر كەزىندە شىركەۋ بىرلەستىگىنەن قىمبات سىيلىقتار العانى ءۇشىن كىنالى دەپ تاۋىپ، ءبىر جىل سەگىز ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن كەستى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
سوت كيمدى 2022-جىلدىڭ شىلدەسىندە وزىنەن ىسكەرلىك كومەك سۇراعان بىرىككەن شىركەۋ وكىلىنەن Chanel سومكەسى مەن قىمبات Graff القاسىن العانى ءۇشىن كىنالى دەپ تاپتى.
الايدا، ول ناقتى ءوتىنىش جاسالماعاندىقتان، Chanel سومكەسىن پارا رەتىندە العانىن جوققا شىعاردى.
- سوتتالۋشى پايدا ءۇشىن ءوز قىزمەتىن اسىرا پايدالاندى. ول شىركەۋ بىرلەستىگىنەن وتىنىشتەرگە جاۋاپ رەتىندە ۇسىنىلعان قىمبات ءساندى زاتتاردان باس تارتقان جوق، - دەلىنگەن سوت شەشىمىندە.
كيم سونىمەن قاتار وڭتۇستىك كورەياداعى BMW ديلەرى Deutsch Motors كومپانياسىنىڭ بۇرىنعى باسشىسىمەن جانە ونىڭ جاقىن سەرىكتەسىمەن 2010 جانە 2012-جىلدار ارالىعىندا كومپانيا اكسيالارىنىڭ باعاسىن مانيپۋلياتسيالاۋ جانە زاڭسىز پايدا تابۋ ءۇشىن ءسوز بايلاسقان دەپ ايىپتالدى.
وعان سونداي-اق 2022-جىلعى پرەزيدەنت سايلاۋى قارساڭىندا كۇيەۋىمەن بىرگە ءوزىن ىقپالدى ساياسي قايراتكەر دەپ جاريالاعان ادامنان تەگىن ساۋالنامالار العانى ءۇشىن ساياسي قورلار تۋرالى زاڭدى بۇزدى دەگەن ايىپ تاعىلدى.
بۇرىنعى ءبىرىنشى حانىم سونىمەن قاتار 2022-جىلى شىركەۋ بىرلەستىگى وكىلىنەن سىيلىق الۋ ءۇشىن ءسوز بايلاسقان، سونداي-اق بيزنەستەن كومەك سۇراعان دەپ ايىپتالدى.
Yonhap اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، تامىز ايىنان بەرى قاماۋدا وتىرعان كيم بارلىق ايىپتاۋلاردى جوققا شىعاردى.
ارنايى پروكۋرور توبى بۇرىنعى پرەزيدەنت يۋن سوك ەلدىڭ ايەلىنە 15 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن سۇرادى، ول 2024-جىلى اسكەري جاعداي ەنگىزۋ ارەكەتىنە بايلانىستى بۇلىك شىعاردى دەگەن ايىپپەن سوتتالدى.
الايدا، سەۋل ورتالىق اۋداندىق سوتى ونى اكسيا باعاسىن مانيپۋلياتسيالاۋ سحەماسىنا قاتىسۋ جانە ساياسي قورلار تۋرالى زاڭدى بۇزۋ ايىپتاۋلارىنان اقتادى.
كيمنىڭ ادۆوكاتتارى تۇرمە مەرزىمى سالىستىرمالى تۇردە قاتال ەكەنىن مالىمدەپ، اپەللياتسيالىق شاعىم بەرۋ مۇمكىندىگى سياقتى قوسىمشا شارالاردى قاراستىراتىنىن اتاپ ءوتتى.
16-قاڭتاردا وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى يۋن سوك ەل بەس جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.