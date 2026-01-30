وڭتۇستىك كورەياداعى زاڭدى جۇمىس: قازاقستانمەن اراداعى كەلىسسوز قاي دەڭگەيدە
استانا. KAZINFORM - كورەياداعى زاڭدى جۇمىس اياسىنداعى ءتيىستى كەلىسىمگە قاشان قول قويىلادى، ياعني Employment Permit System (EPS) جۇيەسىن ىسكە اسىرۋ قاي مەرزىمگە بەلگىلەندى؟ بۇل سۇراققا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى جاۋاپ بەردى.
ەسكە سالساق، ءبىراز جىلدان بەرى وڭتۇستىك كورەيادا قازاقستان ازاماتتارى زاڭسىز جۇرگەنى جايىندا ايتىلىپ كەلەدى. ەڭبەك مينيسترلىگىنىڭ باسشىلىعى قازاقستان ازاماتتارىنىڭ زاڭدى تۇردە جۇمىس ىستەۋىنە قاتىستى ءىس-شارالار 2024-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن اياقتالۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان ەدى. ودان بەرى ءبىر جىلدان استام ۋاقىت ءوتتى.
- قازاقستان جاعى كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارىنىڭ وكىلدەرىمەن قازاقستاندى EPS جۇيەسىنە ەنگىزۋ بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستار اياسىندا ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرى جونىندە ءبىرقاتار كەزدەسۋلەر وتكىزدى. كورەي تاراپى ءوز زاڭناماسىنا سايكەس شەتەل مەملەكەتىن EPS جۇيەسىنە ەنگىزۋ ماسەلەسى ءۇش كەزەڭدە جۇزەگە اسىرىلاتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇل تۇرعىدا ىشكى مەملەكەتتىك كەلىسۋ، EPS ورتالىعىن اشۋ ءۇشىن وبەكتىلەرمەن تانىسۋ، سونداي-اق كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆەدومستۆوارالىق كوميسسياسىندا مەملەكەتتى EPS جۇيەسىنە ەنگىزۋ تۋرالى تۇپكىلىكتى شەشىم قابىلداۋ ەسكەرىلگەن. قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستان كەلىسۋدىڭ ءبىرىنشى كەزەڭىن اياقتاپ، ەكىنشى كەزەڭدى جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن ۆەدومستۆونىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
وسىعان دەيىن تاراعان اقپاراتقا قاراعاندا، وڭتۇستىك كورەيا رەسپۋبليكاسىمەن كەلىسسوزگە سايكەس، بىلتىرعى جەلتوقساننان بيىلعى اقپان ايىنا دەيىن قر ازاماتتارىنا ەلدەن زاڭدى تۇردە شىعۋعا مۇمكىندىك بەرىلگەن.
- ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى كورەيا رەسپۋبليكاسىنان ەرىكتى تۇردە كەتۋ باعدارلاماسىنا قاتىسۋ مۇمكىندىگى تۋرالى قازاقستان ازاماتتارىن اقپاراتتاندىرۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزدى. اقپارات ۆەدومستۆونىڭ رەسمي ينتەرنەت-پورتالىندا ورنالاستىرىلدى. باعدارلاماعا قاتىسۋ ءۇشىن پاسپورت، ەرىكتى تۇردە كەتۋ تۋرالى ءوتىنىش جانە اۋە بيلەتى قاجەت، - دەپ ناقتىلادى مينيسترلىك.
ايتا كەتەيىك، EPS جۇيەسى ءوز جۇمىسىن 2004-جىلدىڭ 1-تامىزىندا باستادى جانە قازىرگە دەيىن بۇل جۇيە بويىنشا 20 عا جۋىق ەلدىڭ ازاماتى وڭتۇستىك كورەيادا جۇمىس ىستەي الادى. بۇل جۇيەدەگى جۇمىس قىزمەت كورسەتۋ، ءوندىرىس، قۇرىلىس، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە بالىق اۋلاۋ سالالارىندا ۇسىنىلادى. EPS جۇيەسى شەتەلدىككە وڭتۇستىك كورەيادا 3 جىلعا دەيىن جۇمىس ىستەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، سونداي-اق جۇمىسشىلارمەن كەلىسىمشارت ۇزارتىلۋى مۇمكىن. بۇل ءوز كەزەگىندە ازاماتتارعا وسى ەلدە 4 جىل 10ايعا دەيىن تۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. EPS جۇيەسىنە قاتىسۋ ءۇشىن كورەيا جاعى EPS دايىندىق ورتالىقتارىنا بارۋدى تالاپ ەتەدى. بۇل ورتالىقتاردا وڭتۇستىك كورەيادا جۇمىسقا ورنالاسقىسى كەلەتىندەر ءتىلدى ۇيرەنۋ كۋرستارىنان، كوشى-قونى جانە مەديتسينالىق ماسەلەلەرگە قاتىستى تەستىلەۋدەن وتەدى.