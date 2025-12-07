وڭتۇستىك كورەياداعى قازاقستاندىق ميگرانتتار ەلگە زاڭدى تۇردە ورالا الادى
استانا. KAZINFORM - قازىرگى ۋاقىتتا 156,7 مىڭ قازاقستاندىق شەتەلدە ەڭبەك ەتىپ ءجۇر. ولاردىڭ باسىم بولىگى، ياعني 128,8 مىڭ ادام رەسەيگە جۇمىس ىزدەپ كەتكەن.
ال وڭتۇستىك كورەيا رەسپۋبليكاسىندا 11 مىڭ ادام ەڭبەك ەتەدى.
- وڭتۇستىك كورەيا رەسپۋبليكاسىمەن كەلىسسوزگە سايكەس جەلتوقساننان اقپان ايىنا دەيىن قر ازاماتتارىنا ەلدەن زاڭدى تۇردە شىعۋعا مۇمكىندىك بەرىلگەن. ياعني ازاماتتار ايىپپۇلسىز، دەپورتاتسياسىز ەلگە قايتا الادى. بۇل 1-جەلتوقسانعا دەيىن كورەياعا كىرگەن ازاماتتارعا قاتىستى. بۇل تىزىمگە اۋىر قىلمىس جاساعان ادامدار كىرمەيدى. س ءى م اقپاراتىنا سايكەس، بۇگىنگى تاڭدا شامامەن كورەيادا 11 مىڭعا جۋىق ازامات جۇمىس ىستەپ ءجۇر، - دەيدى «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ق ر ە ح ا ق م كوشى-قون كوميتەتىنىڭ باسقارما باسشىسى نۇرسۇلتان اسقاربەك.
كوميتەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل - وڭتۇستىك كورەيا تاراپىنىڭ باستاماسى.
- نەگىزگى ماقساتى - وندا زاڭسىز جۇرگەن قازاقستان ازاماتتارىنىڭ سانىن ازايتۋ. بۇل مۇمكىندىكتى پايدالانۋ ءۇشىن جەكە باسىن انىقتايتىن قۇجاتى، ءوتىنىشى، اۋە بيلەتى بولسا، ەلگە ەش قيىندىقسىز كەلە الادى. ەگەر ازاماتتار تارتىپكە باعىنباي، زاڭسىز ءجۇرۋىن توقتاتپاسا، قازاقستان ۆاليۋتاسىمەن ەسەپتەگەندە 50 مىڭنان باستاپ ايىپپۇل تولەيدى. ول ءارتۇرلى جاعدايعا بايلانىستى وزگەرە بەرەدى. ەگەر وڭتۇستىك كورەياداعى زاڭسىز جۇرگەن قازاقستاندىق ازاماتتاردىڭ سانى ازايسا، ەلىمىز EPS جۇيەسىنە كىرەدى جانە الەمدىك ارەناداعى ەل ءيميدجى جوعارىلايدى، - دەيدى سپيكەر.