    وڭتۇستىك كورەيادا ترامپ پەن شي جينپيڭنىڭ كەزدەسۋى ءوتىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيانىڭ پۋسان قالاسىندا ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ مەن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ كەزدەسۋى ءوتىپ جاتىر. اتالعان كەزدەسۋ الەمدىك ەكى دەرجاۆانىڭ قارىم-قاتىناسىن وڭتايلاندىرا ءتۇسۋى كەرەك، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    трамп си цзиньпин
    فوتو: ۆيدەودان الىنعان كادر

    ەكىجاقتى كەزدەسۋ جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 11:00-دە (استانا ۋاقىتا بويىنشا تاڭعى 07:00-دە) وڭتۇستىك كورەيانىڭ كيمحە اۆيابازاسىندا باستالدى. شي جينپيڭ مۇندا ترامپتىڭ الدىندا ازيا - تىنىق مۇحيتى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىعى سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن كەلدى.

    ترامپ پەن شي جينپيڭ زالعا قارما- قارسى ەكى ەسىكتەن كىرىپ، اقش پەن قىتاي تۋلارىنىڭ جانىندا تۇرىپ، ءبىر- بىرىمەن قول الىستى. ەكى كوشباسشى دا باق ءۇشىن شاعىن مالىمدەمە جاسادى.

    ترامپ ءوزىنىڭ قىسقا ۇندەۋىندە ونىڭ شي جينپيڭمەن قارىم-قاتىناسى جاقسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى CBS News.

    - مەن بۇگىنگى كەزدەسۋىمىزدىڭ ءساتتى بولاتىنىنا كۇمان تۋعىزبايمىن. الايدا ول وتە قاتاڭ كەلىسسوز جۇرگىزۋشى. بۇل ارينە، جاقسى ەمەس، - دەدى دونالد ترامپ.

    قىتاي كوشباسشىسىمەن كەزدەسۋدىڭ الدىندا ترامپ «مەن ءۇشىن دوسىممەن كەزدەسۋ ۇلكەن مارتەبە» دەگەن بولاتىن، دەپ حابارلايدى NBC News.

    تەگ:
    الەم ىقپالداستىق
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
