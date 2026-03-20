وڭتۇستىك كورەيادا نەكە سانى جەتى جىلدىق ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتتى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيا ۇكىمەتىنىڭ بەيسەنبى كۇنى جاريالانعان مالىمەتىنە سايكەس، 2025 -جىلى ەلدەگى نەكە سانى وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 8,1 پايىزعا ءوستى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
دەرەكتەر جانە ستاتيستيكا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتتەرى بويىنشا، وتكەن جىلى بارلىعى 240300 نەكە تىركەلگەن، بۇل 2024 -جىلعى 222400 جاعدايمەن سالىستىرعاندا ءۇشىنشى جىل قاتارىنان ءوسىم، دەپ حابارلايدى Yonhap.
2025 -جىلعى كورسەتكىش پاندەمياعا دەيىنگى 2019 -جىلى تىركەلگەن 239200 جاعداي دەڭگەيىنە ۇقساس بولدى. نەكەگە تۇرعانداردىڭ سانى 2020-2023 -جىلدار ارالىعىندا 200000 شەگىندە بولدى، سەبەبى كوپتەگەن جۇپتار پاندەميا كەزىندە بۇل شارانى كەيىنگە قالدىردى، ءبىراق 2024 -جىلى بۇل كورسەتكىش 222000 عا دەيىن كوتەرىلدى.
مينيسترلىك سوڭعى كەزدەگى نەكەلەردىڭ كوبەيۋىن 30 جاستىڭ باسىنداعى حالىق سانىنىڭ ارتۋىمەن جانە پاندەميا كەزىندە كەيىنگە قالدىرىلعان نەكەلەردىڭ شوعىرلانۋىمەن بايلانىستىردى.
بويداقتار اراسىندا نەكەگە دەگەن وڭ كوزقاراس تا ارتىپ كەلەدى، دەپ قوستى ول.
2025 -جىلى ەرلەردىڭ العاشقى نەكەگە تۇرۋىنىڭ ورتاشا جاسى 33,9 جاستى قۇرادى، ال ايەلدەردىڭ بۇل كورسەتكىشى 31,6 جاستى قۇرادى.
ون جىل بۇرىن ەر ادامدار ورتا ەسەپپەن 32,6 جاستا، ال ايەلدەر 30 جاستا ۇيلەنەتىن.
اجىراسۋ سانى 2025 -جىلى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 3,3 پايىزعا تومەندەپ، 88000 عا جەتتى.
دەرەكتەر سونىمەن قاتار وڭتۇستىك كورەيالىقتار مەن شەتەلدىك جۇبايلار اراسىنداعى نەكە سانىنىڭ 2025 -جىلى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 0,3 پايىزعا تومەندەپ، 21000 جاعدايعا جەتكەنىن كورسەتتى، بۇل 2021 -جىلمەن سالىستىرعاندا ءۇشىنشى جىل قاتارىنان ءوسىمدى كورسەتتى.
وتكەن جىلى ەلدەگى جالپى نەكەلەردىڭ ىشىندە كوپمادەنيەتتى نەكەلەردىڭ ۇلەسى 8,6 پايىزدى قۇرادى، بۇل 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا 0,7 پايىزدىق پۋنكتكە تومەندەگەن.
بارلىق شەتەلدىك ايەلدەردىڭ ىشىندەگى ەڭ ۇلكەن ۇلەستى ۆەتنامدىق ايەلدەر قۇرادى، 30,5 پايىز، ودان كەيىن قىتايلىق ايەلدەر 16,1 پايىز جانە تايلىق ايەلدەر 12,5 پايىزدى قۇرادى.
شەتەلدىك كۇيەۋلەردىڭ ىشىندە امەريكا قۇراما شتاتتارىنان كەلگەندەر 28,2 پايىزدى قۇرادى، ودان كەيىن قىتايدان كەلگەندەر 16,6 پايىزدى جانە ۆەتنامنان كەلگەندەر 14,8 پايىزدى قۇرادى.
كوپمادەنيەتتى جۇپتار اراسىنداعى اجىراسۋ سانى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 4,2 پايىزعا ءوسىپ، 6000 عا جەتتى.