وڭتۇستىك كورەيادا ەكس-پرەزيدەنتكە قاتىستى سوت ۇكىمى جاريالانادى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى يۋن سوك يەل وسى اپتادا 2024 -جىلعى جەلتوقساندا اسكەري جاعداي ەنگىزۋگە تالپىنۋىنا بايلانىستى قوزعالعان ىستەر بويىنشا العاشقى سوت ۇكىمىن ەستيدى. بۇل تۋرالى رەسمي دەرەككوزدەر حابارلادى، دەپ جازادى Yonhap.
سەۋلدىڭ ورتالىق اۋداندىق سوتى بيلىك وكىلدەرىنىڭ قىزمەتىنە كەدەرگى كەلتىرۋ جانە ءبىرقاتار ىلەسپە ايىپتار بويىنشا ۇكىمدى جۇما كۇنى ساعات 14:00-دە جاريالاۋدى بەلگىلەدى. ءىس يۋن سوك يەلدىڭ اسكەري جاعداي ەنگىزۋ جونىندەگى ءساتسىز ارەكەتىنە جانە ونى جويۋدان كەيىنگى قادامدارىنا قاتىستى.
اتالعان شەشىم ەكس-پرەزيدەنت ايىپتالۋشى رەتىندە قاتىسىپ وتىرعان سەگىز قىلمىستىق ءىستىڭ ىشىندەگى العاشقىسى بولماق. بۇل ىستەردىڭ قاتارىندا 2024 -جىلعى 3-جەلتوقساندا اسكەري جاعداي جاريالانعاننان كەيىن بۇلىك ۇيىمداستىردى دەگەن ايىپ تا بار.
قارالىپ وتىرعان ۇكىم 2025 -جىلعى قاڭتاردا تەرگەۋشىلەردىڭ يۋن سوك يەلدى ۇستاۋىنا كەدەرگى كەلتىرۋ دەرەكتەرىنە، اسكەري جاعداي ماسەلەسى بويىنشا وتكەن كەڭەسكە شاقىرىلماعان مينيسترلەر كابينەتىنىڭ توعىز مۇشەسىنىڭ قۇقىقتارىن بۇزۋعا، سونداي-اق اسكەري جاعداي تۋرالى جارلىقتىڭ وڭدەلگەن نۇسقاسىن دايىنداپ، كەيىن ونى جويۋعا بايلانىستى ەپيزودتاردى قامتيدى.
وتكەن ايدا ارنايى پروكۋرور چو ىن سوك ەكس-پرەزيدەنتكە 10 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىنداۋدى سۇراپ، بيلىكتەن شەتتەتىلگەن كوشباسشى مەملەكەتتىك ورگاندى ءوز ارەكەتتەرىن جاسىرۋ جانە اقتاۋ ءۇشىن جەكە ماقساتتا پايدالانعانىن مالىمدەدى.
سوتتاعى سوڭعى سوزىندە يۋن سوك يەل پرەزيدەنتتىڭ قاۋىپسىزدىك قىزمەتىن ءوز ۇستالۋىنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن تارتۋ ورىندى بولدى دەپ مالىمدەپ، مەملەكەت باسشىسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ شارالارى شامادان تىس دەپ باعالانباۋى ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
بۇل ءىس سەۋلدىڭ ورتالىق اۋداندىق سوتىنىڭ باسقا قۇرامى نەگىزگى ايىپ - بۇلىك ۇيىمداستىرۋ بويىنشا ۇكىم شىعارعانعا دەيىن اياقتالادى. اتالعان ءىس بويىنشا تىڭداۋ 19-اقپانعا بەلگىلەنگەن. ال سەيسەنبى كۇنى ارنايى پروكۋرورلار توبى اسكەري جاعداي جاريالاۋ ارقىلى بۇلىككە باسشىلىق جاسادى دەگەن ايىپپەن يۋن سوك يەلگە ءولىم جازاسىن سۇراعان.
قالعان التى ءىس وزگە ەكى ارنايى پروكۋرورلار توبىنىڭ تەرگەۋىندە. ولار ەكس- پرەزيدەنتتىڭ جۇبايى، بۇرىنعى ءبىرىنشى حانىم كيم كيەن حي قاتىستى بولۋى مۇمكىن سىبايلاس جەمقورلىق دەرەكتەرىنە، سونداي-اق 2023 -جىلى تەڭىز جاياۋ اسكەرى قىزمەتكەرىنىڭ قازا تابۋىن تەرگەۋگە ىقتيمال ارالاسۋ ماسەلەلەرىنە بايلانىستى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتىنە ءولىم جازاسى كەسىلۋى مۇمكىن ەكەنى حابارلاندى.