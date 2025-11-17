وڭتۇستىك كورەيادا بيىل تۋۋ كورسەتكىشى 8 پايىزعا ارتتى
استانا. KAZINFORM - جۇكتى ايەلدەرگە بەرىلەتىن ۆاۋچەرلەرگە وتىنىشتەر سانى بيىلعى جىلدىڭ العاشقى توعىز ايىندا وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 8,1 پايىزعا ارتتى. بۇل - الەمدەگى تۋۋ كورسەتكىشى تومەن ەلدە دەموگرافيانىڭ قايتا وسۋىنە زور مۇمكىندىك، دەپ جازدى Yonhap اگەنتتىگى.
ۇلتتىق دەنساۋلىق ساقتاندىرۋ قىزمەتىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، قاڭتار- قىركۇيەك ايلارىندا مۇنداي ۆاۋچەرلەرگە بەرىلگەن وتىنىشتەر سانى 257761 بولعان. وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىندە بۇل كورسەتكىش 238507 ەدى.
بۇل كورسەتكىش تۇسىك تاستاۋ جاعدايلارىنا بايلانىستى بالا تۋۋ سانىنا ءدال سايكەس كەلمەگەنىمەن، ول تۋۋ كورسەتكىشتەرىندەگى وزگەرىستەردى كورسەتەتىن ينديكاتور رەتىندە قاراستىرىلادى.
ايلىق كورسەتكىش بويىنشا، قاڭتاردا وتىنىشتەر سانى جىلدىق ەسەپتە ازايعانىمەن، كەلەسى سەگىز ايدا ءوسىم كورسەتكەن. ماۋسىم- قىركۇيەك ارالىعىندا ەكى تاڭبالى ءوسىم تىركەلىپ، بۇل ءۇردىس كەلەسى جىلدىڭ باسىنا دەيىن جالعاسۋى مۇمكىن دەگەن بولجام كۇشەيدى.
ۇكىمەتتىڭ مالىمەتىنە سەنسەك، وڭتۇستىك كورەيادا 2024 -جىلى سوڭعى توعىز جىلدا العاش رەت بالا تۋۋ سانى ارتقان. بۇعان پاندەميادان كەيىنگى نەكەلەر سانىنىڭ كوبەيۋى، اتا- انا بولۋعا دەگەن كوزقاراستىڭ وزگەرۋى جانە دەموگرافيالىق فاكتورلار اسەر ەتكەن.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى تۋۋ كورسەتكىشىن ارتتىرۋدىڭ ءتيىمدى ءتاسىلىن ۇسىنعان بولاتىن.