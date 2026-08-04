وڭتۇستىك كورەيادا تەمپەراتۋرالىق رەكورد ورناتىلدى
استانا. KAZINFORM - جەكسەنبى كۇنى وڭتۇستىك كورەيانىڭ وڭتۇستىك- شىعىسىنداعى يانسان قالاسىندا 42,5°C تەمپەراتۋرا تىركەلدى.
بۇل كورەي تۇبەگىندە 1904-جىلدان بەرى ساقتالىپ كەلە جاتقان زاماناۋي مەتەورولوگيالىق جازبالارداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش، دەپ حابارلايدى Yonhap اقپارات اگەنتتىگى.
كورەيا مەتەورولوگيالىق باسقارماسىنىڭ (KMA) مالىمەتىنشە، سەۋلدەن وڭتۇستىك- شىعىسقا قاراي شامامەن 310 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان يانسانداعى تەمپەراتۋرا جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 13:16 دا 42°C قا جەتتى، ال ساعات 13:26 عا دەيىن ول 42,5°C قا دەيىن كوتەرىلدى. جەكسەنبى وڭتۇستىك-شىعىس قالادا تەمپەراتۋرا بەسىنشى كۇن قاتارىنان 40°C تان اسىپ تۇسكەن كۇن بولدى.
ساعات 14:14 تەگى جاعداي بويىنشا سەۋلدەن وڭتۇستىك- شىعىسقا قاراي شامامەن 240 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان كەندجۋدە دا تەمپەراتۋرا 40,3°C قا دەيىن كوتەرىلدى، بۇل قالادا بيىل تەرمومەتر باعاناسى 40°C تان اسىپ كەتكەن ءبىرىنشى جاعداي.
ۇكىمەت توتەنشە جاعدايلارعا قارسى كۇرەس شتابىندا ۇكىمەتتىڭ توتەنشە ىستىققا قارسى ءىس-قيمىلىن كۇشەيتۋ ءۇشىن «ەكىنشى دەڭگەيلى» توتەنشە جاعداي ەنگىزدى.
بۇل ەل ۇكىمەتى اپاتقا قارسى شتابىنىڭ ەكىنشى دەڭگەيىن ءۇش جىلدا العاش رەت ىسكە قوسۋى. سونداي-اق ۇكىمەت حالىقتى اشىق اۋاداعى ءىس-شارالاردان اۋلاق بولۋعا جانە قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋعا شاقىردى.
دۇيسەنبىدە اپتاپ ىستىق باتىسقا قاراي تارالىپ، سەۋلدە كۇندىزگى تەمپەراتۋرا 38°C قا دەيىن جەتەدى. كورەيا مەتەورولوگيالىق اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، سوڭعى بەس جىلدا ەلدەگى ورتاشا جىلدىق قالىپتان تىس ىستىق كۇندەر سانى ەكى ەسەدەن استامعا ارتىپ، 19 عا جەتتى.
وڭتۇستىك كورەياداعى رەكوردتىق اپتاپ ىستىق الەمنىڭ ءارتۇرلى ايماقتارىنداعى ەكسترەمالدى اۋا رايى وقيعالارى كەزىندە بولدى. جاپونيا بيلىگى ونداعان پرەفەكتۋرادا جوعارى تەمپەراتۋراعا بايلانىستى اپتاپ ىستىق تۋرالى ەسكەرتۋ جاسادى. وسىعان دەيىن الەمدە اپتاپ، قۋاڭشىلىق جانە سۋ تاسقىنى قاۋپى ارتاتىنى حابارلاندى.
سونداي-اق گەرمانيا اپتاپ ىستىققا بايلانىستى سۋدى ۇنەمدەي باستاعانىن جازدىق. ال فرانسيادا بيىلعى ماۋسىمداعى ءتورتىنشى اپتاپ ىستىق باستالدى.