وڭتۇستىك كورەيا ورمۋز بۇعازىنا اسكەر جىبەرمەك
استانا. KAZINFORM - ستراتەگيالىق ماڭىزى بار بۇعازداعى كەمە جولدارىنىڭ قاۋىپسىزدىگى ماسەلەسى حالىقارالىق دەڭگەيدە تالقىلانىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاياۋ شىعىستاعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
وڭتۇستىك كورەيا بيلىگى جۇما كۇنى ورمۋز بۇعازىندا كەمەلەردىڭ ەركىن قاتىناۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن اسكەري شارا قاراستىرىپ وتىرعانىن راستادى. دەگەنمەن اسكەر جىبەرۋ تۋرالى شەشىم ءالى قابىلدانعان جوق، دەپ حابارلايدى Reuters.
- وڭتۇستىك كورەيا ەگەر ءوزىنىڭ قورعانىس قابىلەتىنە نۇقسان كەلمەسە، بۇعازداعى ەركىن كەمە قاتىناسىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى جاھاندىق ارەكەتتەرگە اسكەري كومەك كورسەتۋى مۇمكىن، - دەپ مالىمدەدى Yonhap اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا ەل پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ وكىلى.
بۇرىن وڭتۇستىك كورەيا ب ا ق- تارى سەۋلدىڭ 2026-جىلدىڭ اياعىنا دەيىن تاياۋ شىعىسقا اسكەري كۇش جىبەرۋگە دايىندىقتى باستاپ كەتكەنىن، پارلامەنتتىڭ رۇقساتىن الۋ ءۇشىن قىركۇيەك ايىندا جۇگىنەتىنىن جازعان بولاتىن. ال پرەزيدەنت اكىمشىلىگى اسكەر جىبەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعانى جايلى اقپاراتتار «شىندىققا جاناسپايتىنىن» مالىمدەگەن.
بىرنەشە نۇسقانىڭ ىشىندە P-8 Poseidon تەڭىزدى پاترۋلدەۋشى ۇشاعى، تىلدى قامتاماسىز ەتۋ كەمەلەرى، مينالاردى تابۋ جانە زالالسىزداندىرۋ بولىمشەلەرىن جىبەرۋ قاراستىرىلعان.
- ءالى ەشقانداي شەشىم قابىلدانعان جوق، - دەگەن پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ وكىلى، ىشكى قۇقىقتىق پروتسەدۋرالاردى جانە كورەي تۇبەگىندەگى اسكەري دايىندىقتى دا ەسكەرۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
كورەيادا شەتەلگە اسكەر جىبەرۋ ماسەلەسىن الدىمەن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسى قاراپ، ونى وڭتۇستىك كورەيا ۇكىمەتى مەن ۇلتتىق جينالىسى (پارلامەنتى) ماقۇلداۋى كەرەك.
سەۋل ا ق ش، ۇلى بريتانيا جانە فرانسيامەن كەمە قاتىناسى قاۋىپسىزدىگىنە ۇلەس قوسۋ مۇمكىندىگىن تالقىلاپ جاتىر. پرەزيدەنت لي چجە مەن كەلەسى اپتادا فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانۋەل ماكرونمەن كەزدەسۋدە بۇل ماسەلەنى كوتەرۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن وڭتۇستىك كورەيا ۇكىمەتى يران-ا ق ش سوعىسى اياقتالعاننان كەيىن عانا بۇعازعا اسكەر ورنالاستىرۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن مالىمدەگەن بولاتىن.
2025-جىلى وڭتۇستىك كورەيانىڭ شيكى مۇناي يمپورتىنىڭ %61 جانە مۇناي-حيميا يمپورتىنىڭ %54 ورمۋز بۇعازى ارقىلى ءوتتى.
تالقىلاۋلار ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ قىسىمى اياسىندا ءوتىپ جاتىر. تامىز ايىندا ول ا ق ش- وڭتۇستىك كورەيا بىرلەسكەن جاتتىعۋلارىنىڭ قىسقارتىلۋىنىڭ ءبىر سەبەبى رەتىندە سەۋلدىڭ يرانعا قارسى سوعىستا ۆاشينگتوندى قولداۋدان باس تارتۋى ەكەنىن اتاپ كورسەتكەن.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى ورمۋز بۇعازىن «ترامپ بۇعازى» دەپ قايتا اتاۋدى ۇسىنعانىن حابارلاعان ەدىك.