وڭتۇستىك كورەيا توعىز ساعاتتىق ۇلتتىق ەمتيحان ءۇشىن اۋە رەيستەرىن توقتاتتى
استانا. قازاقپارات - 13-قاراشا كۇنى وڭتۇستىك كورەيادا ەلدىڭ ەڭ ماڭىزدى ەمتيحاندارىنىڭ ءبىرى - ۋنيۆەرسيتەتكە تۇسۋگە ارنالعان ۇلتتىق تەست (سۋننەن) ءوتتى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
سىناق توعىز ساعاتقا سوزىلدى. بيىل وعان 554174 تالاپكەر تىركەلگەن. بۇل - وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 6 پايىزعا كوپ ءارى 2019-جىلدان بەرگى ەڭ جوعارى كورسەتكىش.
ابيتۋريەنتتەر سانىنىڭ كۇرت ءوسۋى دەموگرافيالىق قۇبىلىسپەن بايلانىستى. 2007-جىلدى وڭتۇستىك كورەيلىك استرولوگتار «تابىسقا جانە باقىتقا قولايلى جىل» دەپ سيپاتتاعاندىقتان، ول جىلى بالا تۋۋ دەڭگەيى ايتارلىقتاي ارتقان. بۇگىندە ۋنيۆەرسيتەتكە تالاسىپ وتىرعان جاستاردىڭ باسىم بولىگى ءدال سول جىلى تۋعان بۋىن.
ەمتيحاننىڭ ءمىنسىز ءوتۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن بيلىك بۇرىن-سوڭدى بولماعان شارالار قابىلدادى. كوپتەگەن كومپانيالار جۇمىس كۇنىن ءبىر ساعاتقا كەش باستادى - بۇل ابيتۋريەنتتەردىڭ ەمتيحان ورتالىقتارىنا ەش كەدەرگىسىز جەتۋى ءۇشىن جاسالدى. قالالاردا ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قوسىمشا پوليتسيا كۇشى جۇمىلدىرىلدى.
اعىلشىن ءتىلى بويىنشا تىڭدالىم تەستى كەزىندە ەلدەگى بارلىق اۋەجايلار ۇشىپ-قونۋ وپەراتسيالارىن ۋاقىتشا توقتاتتى. ۇشاقتاردىڭ دىبىسى ەمتيحان تاپسىرۋشىلارعا كەدەرگى كەلتىرمەس ءۇشىن 35 مينۋت بويى 140 رەيس، ونىڭ ىشىندە 65 حالىقارالىق رەيس كەيىنگە شەگەرىلدى. كوپتەگەن ۇشاقتار سول ۋاقىت ارالىعىندا اۋەدە اينالىپ ۇشىپ جۇرۋگە ءماجبۇر بولدى.