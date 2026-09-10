وڭتۇستىك كورەيا تۋريستەرگە ەرەكشە دەمالىس ويلاپ تاپتى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيادا تاريحي عيماراتتاردى تۋريستەرگە تانىستىرۋدىڭ جاڭا ءتاسىلى قولعا الىنباق. ەل بيلىگى چوسون داۋىرىنەن قالعان كونە ۇيلەردىڭ ءبىر بولىگىن شاعىن قوناق ۇيگە اينالدىرىپ، ساياحاتشىلارعا سول جەردە تۇنەۋگە مۇمكىندىك بەرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
وسىلايشا تۋريستەر تاريحي ورىنداردى سىرتتاي تاماشالاپ قانا قويماي، ءداستۇرلى كورەي ۇيىندە تۇرىپ، جەرگىلىكتى مادەنيەتتى جاقىنىراق سەزىنە الادى.
كونە ۇيلەر قوناق ۇيگە اينالادى
جوبانىڭ العاشقى كەزەڭىندە چوسون اۋلەتى تۇسىندا سالىنعان شامامەن 10 تاريحي ءۇي تاڭدالادى. ولاردىڭ قاتارىندا كەزىندە اۋقاتتى ءارى بەدەلدى وتباسىلار تۇرعان رەزيدەنسيالار بار.
عيماراتتاردىڭ تاريحي كەلبەتىن بارىنشا ساقتاي وتىرىپ، قازىرگى ادامعا قاجەتتى جاعداي جاساۋ كوزدەلگەن. ۇيلەرگە جىلىتۋ جانە سالقىنداتۋ جۇيەلەرى ورناتىلىپ، زاماناۋي سانيتارلىق توراپتار جابدىقتالادى. ال كونە اعاش قۇرىلىمدارى مەن ساۋلەتتىك ەرەكشەلىكتەرى وزگەرىسسىز قالۋى ءتيىس.
وڭتۇستىك كورەيانىڭ ۇلتتىق مادەني مۇرانى قورعاۋ قىزمەتىنىڭ باسشىسى حۋ ميننىڭ ايتۋىنشا، جاڭا باستاما تاريحي مۇراعا دەگەن كوزقاراستى وزگەرتۋدى كوزدەيدى.
بۇل باستاما مادەني مۇرانى سىرتتاي تاماشالاۋمەن شەكتەلمەي، ونى سەزىنۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. ادامدار مۇنداي جەرلەرگە كەلىپ، قونىپ، جەرگىلىكتى مادەنيەتپەن جاقىنىراق تانىسىپ، كەيىن قايتا ورالا الادى، - دەدى حۋ مين.
ياعني كونە ءۇي ەندى تەك ەكسكۋرسيا كەزىندە كورەتىن نىسان ەمەس، تۋريستىڭ بىرنەشە كۇن بويى سول ورتانىڭ ءبىر بولىگىنە اينالۋىنا مۇمكىندىك بەرەتىن ورىن بولماق.
جوباعا 5,1 ميلليارد ۆون بولىنەدى
تاريحي عيماراتتاردى تۋريستەر قابىلداۋعا بەيىمدەۋ ءۇشىن وڭتۇستىك كورەيا ۇكىمەتى 5,1 ميلليارد ۆون قاراستىرعان. شىعىننىڭ جارتىسىن مەملەكەت، قالعان بولىگىن جەرگىلىكتى بيلىك كوتەرەدى.
مۋنيتسيپاليتەتتەردەن ءوتىنىم قازان ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن قابىلدانادى. ال جوباعا كىرەتىن نىساندار جەلتوقساندا بەلگىلى بولادى. ناقتى جۇمىستار سودان كەيىن باستالماق.
بۇدان بولەك، ەلدە تۋريستەردى قىزىقتىراتىن تاعى 10 ساۋدا جانە دەمالىس ايماعىن دامىتۋ جوسپاردا بار. بۇل باعىتتا كەندجۋ قالاسىنداعى حۆانگنيدان-گيل تاجىريبەسىنە باسىمدىق بەرىلىپ وتىر.
وسىدان ون جىل بۇرىن حۆانگنيدان-گيل تىنىش اۋدانداردىڭ ءبىرى بولعان. كەيىن مۇندا ءداستۇرلى حانوك ۇيلەرىندە قوناقۇيلەر، ءدامحانالار مەن قولونەر شەبەرحانالارى اشىلىپ، ساياحاتشىلار جيى باراتىن ورىنعا اينالدى. اۋدانعا جاقىن جەردە ەجەلگى پاتشا قورىمدارى ورنالاسقان. سول سەبەپتى مۇندا بيىك عيماراتتار سالۋعا شەكتەۋ قويىلىپ، تاريحي كەلبەتىن ساقتاۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلگەن.
تاريحي مۇرا تۋريزمدى جانداندىرا الا ما؟
وڭتۇستىك كورەيادا تاريحي عيماراتتاردى ساقتاۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلەدى. سول سەبەپتى ۇزاق جىلدار بويى كونە ەسكەرتكىشتەردىڭ ماڭىندا كاسىپكەرلىك نىساندارىن اشۋعا نەمەسە جاڭا عيماراتتار سالۋعا ءتۇرلى شەكتەۋ قويىلىپ كەلگەن.
ەندى ەل بيلىگى تاريحي مۇرانى ساقتاۋمەن قاتار، ونىڭ تۋريستىك مۇمكىندىگىن دە ءتيىمدى پايدالانۋدى كوزدەپ وتىر. مۇنداي باستاماعا اۋىلدىق جەرلەردە حالىق سانىنىڭ ازايۋى جانە شاعىن قالالارداعى ەكونوميكالىق بەلسەندىلىكتىڭ باسەڭدەۋى دە اسەر ەتكەن.
جوبا ىسكە اسسا، تۋريستەر كونە ۇيلەردە تۇنەپ قانا قويماي، سول ءوڭىردىڭ تۇرمىس-تىرشىلىگىمەن جانە مادەنيەتىمەن جاقىنىراق تانىسا الادى. ماسەلەن، جەرگىلىكتى تاعامداردان ءدام تاتىپ، ءداستۇرلى بازارلاردى ارالاپ، تاريحي-مادەني ورىندارعا بارۋعا مۇمكىندىك جاسالماق.
وڭتۇستىك كورەيا بۇل رەتتە يسپانياداعى Paradores تاجىريبەسىنە دە نازار اۋدارعان. بۇل ەلدە كونە قامالدار، موناستىرلار مەن تاريحي عيماراتتاردىڭ ءبىر بولىگى قوناق ءۇي رەتىندە جۇمىس ىستەيدى. ياعني ساۋلەت ەسكەرتكىشتەرى ساقتالىپ قانا قويماي، تۋريستەردى قابىلدايتىن ورىن رەتىندە دە پايدالانىلىپ كەلەدى.
چوسون ءداۋىرى نەسىمەن ماڭىزدى؟
چوسون - كورەيا تاريحىندا بەس عاسىردان استام ۋاقىت بيلىك قۇرعان اۋلەت. بۇل كەزەڭ ەلدىڭ مادەنيەتى مەن رۋحاني ومىرىندە ايرىقشا ءىز قالدىردى. ادەبيەت پەن ونەر دامىپ، ءداستۇرلى ساۋلەت وركەندەدى. سونداي-اق كونفۋتسيلىك قۇندىلىقتار قوعام ءومىرىنىڭ ماڭىزدى بولىگىنە اينالدى.
بۇگىندە كورەيلەر قولدانىپ جۇرگەن حانگىل ءالىپبيى دە وسى چوسون داۋىرىندە جاسالعان.
سول زاماننان قالعان ءبىرقاتار تاريحي عيمارات بۇگىنگە دەيىن ساقتالعان. ولاردىڭ قاتارىندا سەۋلدەگى كەنبوككۋن جانە چحاندوككۋن سارايلارى، سونداي-اق كورەيلەردىڭ ءداستۇرلى ۇيلەرى - حانوكتار بار.
ەندى وسى تاريحي ۇيلەردىڭ كەيبىرى تۋريستەردى قابىلدايتىن ورىنعا اينالماق. مۇندا ساياحاتشىلار كونە ساۋلەتتى تاماشالاپ قانا قويماي، ءداستۇرلى كورەي ۇيىندە تۇرىپ، سول ەلدىڭ مادەنيەتى مەن تۇرمىسىن جاقىنىراق تانىپ-بىلە الادى.
el.kz